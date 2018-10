Dvema svobodo odvzeli v Sloveniji, izpuščeni v gozdu v Franciji

LJUBLJANA – V noči na sredo in četrtek se je v gozdu odvijala prava akcija. Terenska ekipa strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je namreč opravila odlov dveh medvedjih samic, Claverine in Sorite, ki svoje življenje že nadaljujeta na območju francoskega gorskega masiva Pireneji. Obe medvedki sta bili uspavani, francoski kolegi, tako ZGS, pa so jima namestili ovratnici z oddajnikom GSM/GPS ter še posebna oddajnika v eno od ušes. Po transportu, ki je trajal okoli 24 ur, so ju izpustili na prosto.



»Potomstvo obeh medvedk, in sicer glede na natančen veterinarski pregled in pozitivno oceno o oplojenosti, bomo najverjetneje zaznali že naslednje leto,« so sporočili iz zavoda.



Projekt odlova in izpusta je bil opravljen že drugič: v prvem so v Francijo preselili pet medvedov, bil pa je opravljen na podlagi medvladnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo.