Država nima pristojnosti glede Mercatorja, želi pa si ...

Gre za 10 tisoč delavcev in dobaviteljsko verigo

Zdravko Počivalšek: Kot država nimamo nekih vzvodov, gre za zasebno podjetje FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Bo sedež družbe ostal v Sloveniji?

LJUBLJANA – V slovenskem prostoru je završalo, potem ko je v javnost prišla informacija, da naj bi se Rusi in Hrvati dogovarjali, da bodo skupino Mercator »razsekali« po posameznih državah, kar bi lahko pomenilo katastrofo za slovenske dobavitelje in upravljanje iz Slovenije.Mercatorjeve družbe na Hrvaškem, v Srbiji in Bosni in Hercegovini, bi prevzela hrvaška Fortenova. Krovna družba Mercator iz Ljubljane naj bi tako ostala brez vseh vzvodov upravljanja svojih hčera po drugih državah Balkana.Slovenska država nima možnosti, da bi lahko to preprečila, čeravno so se o tem dogovorili na junijskem obisku v St. Peterburgu. Minister za gospodarstvopravi, da država nima pristojnosti ali vzvodov, da bi država posredovala, saj gre za privatno podjetje: »Je pa v interesu države, ker je Mercator pomembno podjetje za Slovenijo, ker ima 10 tisoč zaposlenih, dobaviteljsko verigo in ker so tu slovenski potrošniki.«Kot je dejal, si želijo, da bo mama Mercatorja, nato Mercator in dobavitelji zadovoljni. Počivalšek se je zato sestal s predstavniki zagrebške družbe Fortenova (naslednica Agrokorja), Sberbanke in slovenskih dobaviteljev Mercatorja.»Slovenija si želi, da se cela skupina Mercator Fortenova prestrukturira. Da bo to novo podjetje, ki bo omogočalo, da bo rastlo in se razvijalo. Zato želimo imeti pravočasno iz prve roke imeti informacije, kakšni so načrti. Predvsem pa želimo pod ekonomskimi pogoji zagotoviti enakopraven status slovenskim dobaviteljem,« je še dejal po sestanku.Predsednik vlade je nedavno na obisku Rusije tudi izrazil pričakovanje, da bo sedež Mercatorja ostal v Sloveniji. Počivalšek pa pravi, da je optimist in da meni, da bo v kratkem času prišlo do dogovora med Agrokorjem, Fortenovo, Sberbanko in slovenskim dobaviteljem.