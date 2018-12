Dovžanovim na pomoč tudi FIS

Za družino Dovžan zbiramo pomoč tudi pri Slovenskih novicah prek Kramberjevega sklada.

Huda ura v Jelendolu je Dovžanovim vzela hišo. FOTO: Dejan Javornik

LJUBLJANA – Smučarska zveza Slovenije (SZS) je takoj po katastrofalnih poplavah v Tržiču, v katerih je družinaizgubila vse svoje imetje, in akciji športnikov, med katerimi je bilo veliko sošolcev, sprožila solidarnostno akcijo. Pri Fundaciji Marca Hodlerja, ki spada pod Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) in pomaga aktivnim in nekdanjim športnikom, ki so tekmovali v okviru FIS, so zaprosili za pomoč – in jo tudi dobili.»Veseli nas, da je naša krovna smučarska organizacija FIS skupaj s svojo fundacijo takoj razumela, da gre za nujen primer, tako da so odobrili 17.608 evrov (20.000 švicarskih frankov) neposredne solidarnostne pomoči, ki je že prispela do družine Dovžan. Robertu in vsej družini želimo, da si čim prej ustvarijo normalne razmere za življenje,« je izjavil predsednik SZSRobert Dovžan je bil skozi svojo športno pot aktiven v dveh zimskih športih. Kot osnovnošolec je tekmoval v alpskem smučanju, kjer je na domačih tekmah dosegal solidne rezultate, v srednješolskih letih pa je nadaljeval kot smučarski skakalec. Skoke je treniral slaba štiri leta in športno kariero obesil na klin na začetku četrtega letnika.