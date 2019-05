Dom v rdečem, direktor razkošno

IZOLA – Direktor Zdravstvenega doma Izola (ZDI) Evgenij Komljanec ni dobil podpore občinskih svetnikov za nov mandat direktorja. Na razpis, ki so ga objavili dan pred božičem, se je prijavil samo 53-letni Komljanec. Kdo bo od 21. maja vodil ZDI, v tem trenutku ni jasno. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.