Dolenjci ovire zamenjali z avirami

ŠENTVID PRI STIČNI – Zadnja sobota v septembru je v Šentvidu pri Stični minila v duhu dobrodelno-rekreacijske prireditve Aviratek. Izziva in preizkušnje za telo in duha na 20 ovirah na dolžini 8 km so se lotili udeleženci iz vse Slovenije. Pri tem so v dobrodelne namene skupaj zbrali 1300 evrov, ki jih je organizator, Prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični, namenil za opremo novih in prepotrebnih učilnic za otroke Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.»Ta najbolj nora dolenjska pustolovščina, kot jo imenujejo večkratni udeleženci Avirateka, vsako leto privabi več ljudi,« pravi predstavnik organizatorjev. »Letos se je poleg več kot 600 odraslih na treh krajših poligonih mini Avirateka preizkusilo tudi 155 otrok. Najmlajša udeleženka je tokrat štela vsega sedem mesecev, najstarejša pa 60 let. Med udeleženci so največ navdušenja požele najbolj priljubljene, najbolj mokre, blatne, najbolj peneče se in najbolj drseče ovire, ki jih je bilo na letošnjem poligonu Avirateka tudi največ.«Skupine, ki so štele od tri do 22 članov, so se na poligon po Šentvidu pri Stični in v okoliških vaseh odpravljale v petminutnih intervalih od 10. do 15. ure, ko so se z enim od treh krajših poligonov s prilagojenimi ovirami spopadli še otroci od tretjega do 15. leta starosti.»Na zaključku prireditve je župan gostujoče občine Ivančna Goricapodelil vrednostni bon za 1300 evrov predstavnici Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana,« dodaja Murgelj. »Znotraj zavoda delujejo prilagojen vrtec, osnovna šola ter srednja poklicna šola za gluhe in naglušne otroke, otroke z govornimi in jezikovnimi motnjami ter otroke z avtističnimi motnjami. V minulih petih letih se je vpis v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo zelo povečal, tako da je zdaj skupaj vpisanih že 330 otrok. Z zbranim denarjem bomo pomagali opremiti novo učilnico, tako da bi predšolskim otrokom v vrtcu, osnovnošolcem in srednješolcem omogočili dostojne učne razmere.«S prihodom zadnjega udeleženca čez zadnjo oviro, imenovano fačuzi, ki je prišel v cilj nekaj minut po 17. uri, pa se Aviratek še ni zaključil. Tako kot se za prave dolenjske pustolovščine spodobi, so organizatorji za najvztrajnejše aviratekače pripravili še druženje, poimenovano Oktoberfejst.Postregel je tudi z dražbo za dres in smuči, za katera so dražitelji ponudili 80 in 300 evrov.Zmagovalci Avirateka? Prav vsi, ki so mokri in blatni opravili z zahtevnimi ovirami in uspešno prispeli na cilj.