Dobra novica za upokojence, februarska pokojnina izdatna

Upokojenci bodo konec meseca prejeli 3,2 odstotka višje pokojnine, je sklenil svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), potem ko je Statistični urad RS (Surs) objavil podatke o povprečni mesečni bruto plači, izplačani v letu 2019. Redno usklajeni zneski bodo veljali že od 1. januarja, kar pomeni, da bodo februarja upokojenci dobili poleg zvišane pokojnine še poravnavo za nazaj. Pokojnina 600 evrov bo po uskladitvi višja za 19,20 evra, februarja pa bo upokojenec s takšno pokojnino na račun prejel 638,40 evra.



Redna uskladitev pokojnin se izvede enkrat na leto na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upoštevajo rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin. Za tokratno uskladitev bo Zpiz na letni ravni namenil 172 milijonov evrov, je povedal generalni direktor zavoda Marijan Papež.



V kratki razpravi na svetu Zpiza je Frančiška Ćetković iz Sindikata upokojencev Slovenije dejala, da v sindikatu zahtevajo, da se upokojencem izplača tisti del pokojnin, ki jim zaradi varčevalnih ukrepov v času krize ni bil izplačan. Po izračunih sindikata jim ni bilo izplačanih še 5,6 odstotka sredstev. Decembra še izredna uskladitev Naslednja uskladitev pokojnin, ki bo izredna, bo konec leta. Po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin bi vsi upokojenci prejeli po 6,50 evra. Državni svet pa je v zakonodajni postopek vložil predlog spremembe zakona, po katerem bi bila uskladitev izražena v odstotkih. Ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti bi bila izredna uskladitev tako v višini enega odstotka. Generalni direktor Zpiza je izrazil upanje, da bo predlog sprejet.