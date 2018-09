Do nedelje sedma Sobra

Vojska in policija

Gasilci in reševalci

110 razstavljavcev iz 11 držav sodeluje na Sobri.

Gornja Radgona – Pomursko sejmišče v Gornji Radgoni so od danes do 23. septembra zasedli vsi, ki nekaj pomenijo v zaščiti, varnosti in reševanju, poseben čar prireditve pa je državno člansko in mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, kjer bo nastopilo okoli 5000 tekmovalk in tekmovalcev.Na mednarodnem sejmu Sobra se bodo obiskovalci lahko seznanili z opremo, tehniko, veščinami in najpomembnejšimi institucijami, ki zagotavljajo obrambno pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito in reševanje pri naravnih in drugih nesrečah. Povezal bo profesionalce, prostovoljce in vse, ki skrbijo za varnost, ter poskrbel za izmenjavo znanja in izkušenj.Na dogodku bo 110 razstavljavcev iz 11 držav na 16.000 m2 pokazalo najnovejša vozila in opremo za gasilce, oborožitev, transportna sredstva, elektronsko in optično opremo, informacijsko, komunikacijsko in laboratorijsko tehniko, izdelke za preskrbo ter druge pripomočke za obrambo, varnost, zaščito in reševanje. Obiskovalci bodo lahko izbirali med oblačili in obutvijo za osebno zaščito, med medicinskim in sanitetnim materialom, pripomočki za reševanje ob poplavi, požaru in potresu, protivlomno zaščito in alarmnimi sistemi pa tudi opremo za prvo pomoč in varstvo pri delu.Ob poslovnem delu bodo predstavitveni poligon, demonstracijski in tekmovalni prostor dodatno obsegali 35.000 m2 površin. Slovenska vojska se bo vsak dan predstavljala z dinamičnimi prikazi opreme in usposobljenosti svojih enot, z nastopi častne garde, športne enote in Orkestra Slovenske vojske. Obiskovalci bodo lahko poskusili okusno hrano iz vojaškega kotla, se preizkusili v streljanju z zračnim orožjem in na simulatorjih ter se popeljali z vojaškimi vozili. Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka omogoča polet s simulatorjem letenja MiG-21. Policija pripravlja poleg vsakodnevnih dinamičnih predstavitev rednih in specialnih enot nastope policijskega orkestra ter svetovanja obiskovalcem glede osebne zaščite, varovanja in samoobrambe. Navzoči bodo lahko preverili spretnosti na simulatorju vožnje motornega kolesa, opravili alkotest in preizkusili očala za simulacijo stanja alkoholiziranosti. Otroci se bodo lahko preizkusili na mini prometnem poligonu, v likovnih delavnicah ter se fotografirali s policistko Piko ali policistom Leonom.​Gasilska zveza v petek organizira strokovno srečanje, ki mu bo sledila reševalna vaja v sodelovanju gasilcev ter Slovenske vojske in policije. Dogajanje v soboto, 22. 9., začenjajo s tekmovanjem iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči. V soboto in nedeljo je na sporedu državno člansko in mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Na njem se bo pomerilo kar 5000 tekmovalcev iz 497 gasilskih društev. Uprava RS za zaščito in reševanje bo predstavila organiziranost, delo, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter najnovejšo opremo. V okviru preventivne dejavnosti organizirajo za predšolske in osnovnošolske otroke prve triade v petek dve brezplačni lutkovni predstavi Pikec Ježek in Gasilko Jež. Podrobnejši program lahko najdete na www.sejem-sobra.si.