Dnevna dovolilnica od 18 do 55 evrov

Januarski sulec iz Krke s 115 centimetri in 15 kilogrami je eden največjih v sezoni 2018/19. FOTO: ARHIV RD NOVO MESTO

Kapitalna soška postrv, dolga 103 centimetre, težka pa kar 12,5 kilograma FOTO: JERNEJ KRAVOS

Ribolov ni poceni

Muharjenje na Savi Bohinjki FOTO: LEON VIDIC

Direktor še ni izbran

Na Zavodu za ribištvo Slovenije je konec januarja potekel rok za prijavo za direktorja. Zanj se poteguje kar 13 kandidatov, tudi dosedanji direktor Dejan Pehar. Zaradi veliko prijav postopek še ni končan, saj mora svet zavoda z vsemi opraviti pogovore in pripraviti predlog najprimernejšega kandidata. Pred imenovanjem mora dobiti direktor še soglasje vlade.

Razbremenjevanje Krke

Lov na kralja naših rek

Prek zime so sladkovodni ribiči največ časa posvetili lovu na sulca, kralja naših rek. Do 14. februarja, ko je bil zadnji dan odprtega lova, ni bilo ujetih prav veliko kapitalcev, kakršen je bil pred leti rekordni savski sulec Eda Januša (135 cm in 36,5 kg). Med omembe vrednimi je 115 cm dolg in 15 kg težak sulec, ki ga je januarja letos v Savi ujel Roman Zupančič iz RD Novo mesto. Le centimeter krajši, a enako težak je bil sulec, ki ga je v Muri ujel Andrej Kristl iz RD Mura Paloma in velja za največjega ujetega v slovenskem delu te reke.

Ljubitelji ribolova na sladki vodi, še sploh pa muharjenja, so s 1. marcem le dočakali novo sezono lova postrvi na umetno muho. Čeprav so posamezne ribiške družine in Zavod za ribištvo Slovenije odprli le nekaj revirjev, saj bo marsikje te salmonide dovoljeno loviti šele s 1. aprilom, pa je za neučakance teh dovolj po vsej Sloveniji.Posamezne salmonidne vode so tako za muharje zdaj na Gorenjskem odprle RD Radovljica (Lipnica, revirja Sava A in Sava 4), RD Tržič (Sava), RD Kranj (Kokra, Rupovščica, Planšarsko jezero na Jezerskem), RD Bistrica Domžale (Kamniška Bistrica 4), na Koroškem RD Koroška (Meža 1,2 in 3), na Savinjskem RD Šempeter (Savinja 6) in RD Mozirje (Dreta in Savinja 4+5), na Štajerskem RD Slovenska Bistrica (potok Bistrica), na Dolenjskem RD Novo mesto (Radeščica), v Posavju RD Sevnica (Mirna 3), na Primorskem pa RD Koper (Rižana) in RD Bistrica (Reka).Poleg njih je še nekaj revirjev, kjer je poleg muharjenja dovoljeno tudi vijačenje (uporaba različnih blestivk), kot so Hudinja 2 (RD Celje), Obrh (RD Kostanjevica na Krki), Račna (RD Grosuplje), Želimeljščica (RD Barje) in jezero Črnava pri Preddvoru (RD Kranj).Na cene dnevnih dovolilnic vpliva predvsem to, ali lahko uplenjene ribe vzameš ali pa jih moraš spustiti nazaj v vodo, ali si turistični ribič ali član katere od domačih ali drugih ribiških družin ter od posebnosti posameznega revirja.Gibljejo se od 18 do 55 evrov, pri čemer lahko v revirjih, ki ni označen kot ujemi in spusti, ponekod vzameš le po tri šarenke, spet drugje pa že tudi kakšno potočno postrv, ki bo v večini primerov za ribolov odprta šele od 1. aprila. Med revirji, kjer lahko le loviš, rib pa ne smeš jemati s seboj, je najdražja Lipnica (46 evrov).Na Savinji je v revirjih 4+5 cena le evro nižja, na Savi pa tak tip ribolova stane 36 evrov. Na zgornjem delu Kokre in Rupovščici bo treba za odvzem treh šarenk odšteti 55 evrov, najcenejši ribolov šarenk pa je v jezerih Črnava in Planšarsko jezero, saj je treba za karto odšteti le 18 evrov. Pri revirju Savinja 6 stane dovolilnica 30 evrov, če ribo vzameš ali ne. V revirju Radeščica člani domače RD plačajo za ulov dveh postrvi (le ena je lahko potočna in le ena sme biti večja od 50 centimetrov) 12 evrov, člani drugih ribiških družin 23, turisti pa 34 evrov.Na spletni strani ribiskekarte.si smo zasledili, da zanimanja za prvomarčevski ribolov ni bilo prav veliko, saj je spletni nakup dovolilnic opravilo le nekaj posameznikov. Največ oziroma 13 jih je bilo za revir Kamniška Bistrica 4, 12 pa za revirje Lipnica, Sava A in Sava 4. Očitno bo večina ribičev raje počakala na aprilski začetek sezone, ko bo dovoljen tudi lov na kapitalnejše primerke soške ali potočne postrvi (lani so v revirju Soča 8 na potezanko ujeli kar 12,5 kg težko in 103 cm dolgo potočno postrv).V ribolovnih revirjih Zavoda za ribištvo Slovenije se je sezona začela le v dveh revirjih. Na Radovni je tako že mogoč ribolov po principu ujemi in spusti (39 evrov) ter ujemi in vzemi (50 evrov), prav tako na Krki, kjer dovolilnica stane 70 evrov, ne glede na to, ali ribe spuščaš nazaj ali jih vzameš.Po besedah direktorja zavodana Krki tretje leto poskusno izvajajo tudi vzdržni način ribolova. V revirju, ki sega od izvira Krke do Zagradca, lahko na en lovni dan lovi le šest ribičev. Tako želijo razbremeniti reko in omogočiti, da bi bilo v njej dovolj salmonidov. Da bi ribiške navdušence potolažili, so med 1. in 3. marcem izjemoma dovolili neomejeno število ribičev.Na večini drugih revirjev se bo ribolov začel šele 1. aprila, na trofejni reki Unica pa še mesec pozneje (dnevna dovolilnica bo stala 99 evrov za en dan po sistemu ujemi in vzemi, tridnevna 247,5 evra). Mnogi bodo čakali na 15. maj, ko se začne ribolov na lipana.