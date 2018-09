Direktorica živalskega vrta med najbolj plačanimi funkcionarji v državi

LJUBLJANA – Na seznam 50 najbolj plačanih funkcionarjev v državi za obdobje junij se je med pretežno zdravnike vrinila direktorica javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. V omenjenem obdobju je prejela 9934 evrov bruto plače. Iz javnega zavoda so informacijo potrdili.



Direktorica ljubljanskega živalskega vrta je Zdenka Barbara Ban Fischinger, ki je uvrščena v 50. plačni razred. Njena osnovna bruto plača znaša malenkost več kot tri tisoč evrov. Zaposleni, teh je v živalskem vrtu 52, imajo 1539 evrov povprečne plače (podatek za 2017).



Kako je uspelo direktorici svojo plačo potrojiti, smo jih vprašali. Pojasnili so, da je za obdobje junij 2018 direktorica prejela dve izplačili, in sicer redno mesečno plačo ter akontacijo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018.



»Njena redna mesečna plača je znašala 3915,40 evra in je sestavljena iz:



– redno delo 1289,49 evra

– praznik 178,27 evra

– letni dopust 1960,96 evra

– dodatek za delovno dobo 170,23 evra (ta se nanaša le na redno delo 72 ur, preostali je vključen v praznik in letni dopust)

– dodatka za magisterij 15,52 evra (ta se nanaša le na redno delo 72 ur, preostali je vključen v praznik in letni dopust)

– delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 300,93 evra



Akontacija delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 je znašala 6018,56 evra, kar znaša dve njeni osnovni bruto plači.«



Naj dodamo, da je živalski vrt, ki ga vodi Ban Fischingerjeva, tako iz izvajanja javne službe kot iz prodaje blaga in storitev na trgu lani ustvarila presežek prihodkov nad odhodki.