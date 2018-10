Dijaki peš v šolo

Dijaki Srednje strojne šole Novo mesto so njihovo geslo Peš v šolo vzeli čisto zares. V petek so se namreč iz Šentjerneja, Dolenjskih Toplic in Straže od doma odpravili zelo zgodaj, v Šentjerneju celo pred kikirikanjem petelina, vzeli pot pod noge in v šolo prišli pravočasno.



»Za vseh 38 udeležencev je bila to posebna izkušnja predvsem zaradi dogajanja med potjo ­− postanki, kjer so dijake presenetili njihovi učitelji s toplim čajem, kavico, sendviči, belokranjsko pogačo, sladkorčki … Smeha je bilo na pretek že navsezgodaj, in ker se po jutru dan pozna, je bil petek zabaven in uspešen,« sta sporočili učiteljici Sanja Ban in Alenka Brežnjak.



Na tak način so strojniki že drugo leto zapored zaznamovali evropski teden mobilnosti oziroma dan brez avtomobila, njihovo idejo je s svojim prihodom podprl podžupan Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler, na šolskem centru pa jih je pričakal direktor David Štefan. Sledile so čestitke in pogostitev, nato pa veselo k pouku.