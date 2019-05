Dež in zastoji: pred 7. uro že 14-kilometrska kolona

Zastoji tudi na gorenjski avtocesti

Zastoj na dolenjski avtocesti. FOTO: Darsova cestna kamera

Imate zgodbo za nas? Pišite nam, dodajte fotografijo ali video.

LJUBLJANA – Prometnoinformacijski center obvešča o večjih zastojih na dveh krakih slovenskih avtocest.Za pot od Maribora proti Ljubljani boste porabili približno 20 minut več, poročajo, saj je med priključkom Lukovica, počivališčem in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane območje zastojev v dolžini 14 km.Na avtocesti od Obrežja proti Ljubljani je pred izvozom Grosuplje kolona dolga približno pet kilometrov in 800 m. Zamuda po pisanju prometnoinformacijskega centra je 10 minut.Med priključkom Brnik in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane je gost promet z zastojiv dolžini treh kilometrov.Med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo v smeri Obrežja je prav tako gost promet z zastoji v dolžini enega kilometra in 100 m.