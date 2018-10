Depresivni delfin v zaprtem živalskem vrtu

Honey težko prenaša osamljenost. FOTO: Peace

FUKUŠIMA – V javnosti je odjeknila novica, da v propadlem japonskem živalskem vrtu že več mesecev živijo delfin, več pingvinov in druge živali. Živalski vrt v mestu Čoši so morali zapreti januarja 2018, saj po letu 2011 zaradi potresa in razmer v jedrski elektrarni v Fukušimi ni bilo več dovolj gostov. Živali so ostale zaklenjene in živijo v grozljivih razmerah.Očitno je, da jih nekdo redno hrani, a borci za pravice živali trdijo, da delfin Honey že kaže znake depresije, saj je osamljen, poleg tega ga je poleti močno opeklo sonce. Zelo slabo se godi pingvinom, ki živijo dobesedno med ruševinami.Lokalne oblasti pravijo, da imajo zvezane roke, medtem pa pripadniki organizacije za zaščito živali Peace objavljajo fotografije iz notranjosti propadajoče ustanove. »Pogajanja, da bi živali preselili, so spodletela,« je povedala aktivistka. Na vodstvo živalskega vrta poskušajo vplivati tudi predstavniki mednarodnih medijskih hiš, kot sta CNN in Reuters, a doslej brez uspeha. »Zelo me skrbi, ker se z nikomer nočejo pogovarjati. Skupina, ki si lasti živali, bi morala končno razkriti, kakšni so njihovi nameni.«