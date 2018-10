Delavci v zdravstveni negi imajo dovolj čakanja

LJUBLJANA – Po slabem mesecu dni vladanja se vladi Marjana Šarca napoveduje stavkovni val. Od ponedeljska stavkajo policisti, ki so odmrznili stavko, kmalu pa se jim utegnejo pridružiti delavci v zdravstveni negi.



Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) je sporočil, da bodo naslednji teden odločali o odmrznitvi stavke. Po dveh poslanih dopisih z izpostavljenimi najbolj perečimi težavami zaposlenih v zdravstveni negi in s prošnjo za čimprejšnje srečanje, ki ju je sindikat naslovil na novega ministra za zdravje Sama Fakina ter v odziv prejel zgolj informacijo, da bo minister predstavnike SDZNS »sprejel takoj, ko bo sestavljena ekipa ministrstva za zdravje«, se je vodstvo SDZNS odločilo o zaostritvi, so sporočili.



Če sindikat do torka, 9. oktobra 2018, ne prejme vabila za srečanje z ministrom za zdravje, bo naslednji dan na dopisni seji svojega republiškega odbora odločal o odmrznitvi stavkovnih zahtev in obnovitvi stavke ter bo določil tudi datum prihodnje stavke zaposlenih v zdravstveni negi, so dodali.