Delavcem dal proste nedelje

Oče mi je 14 dni pred smrtjo rekel v bolnišnici: 'Rok, merkajta z Manco nase in na otroke. Ne delajta enako, kot sva midva z Marino (mojo pokojno mamo).' To mi je izrekel človek, ki je bil velik garač. Vedel je, da ne delata prav, ampak nista mogla iz svoje kože. S temi besedami mi je naredil veliko uslugo. Zdaj imamo ob nedeljah gostilno brez slabe vesti zaprto. Vse tiste, ki jim to ne bo všeč, pa vabim, naj za dan ali dva postanejo naši sodelavci. Z ženo naše delavce ceniva, spoštovanja do njih učiva tudi najinih otrok,« je gostilničar Rok Vovko zapisal na svojem profilu na facebooku in požel ...

