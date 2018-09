Dars poziva: 130 km/h mimo Brezovice

LJUBLJANA – Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars) zadnje čase na precej hudomušen način nagovarja svoje sledilce na družbenih omrežjih. Cestninski postaji Log so se poklonili že v eni od zadnjih objav na Twitterju , tokrat pa na to temo objavili kar posebno ilustracijo»Po novem brez zapor med Brezovico in Vrhniko. Predpisana hitrost vožnje: 130 km/h. Cestninska postaja Log je namreč že v družbi drugih 36-letnikov, ki so nas zapustili,« so zapisali ob ilustraciji, ki se tudi nanaša na prejšnji tvit. Postaja Log namreč z angelskimi krili prihaja nad oblake kin