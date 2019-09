Dan v znamenju popustov

Spominki bodo tudi za 20 odstotkov cenejši.

V Arboretumu Volčji Potok bo brezplačno vodenje. FOTO: Janez Petkovšek

Današnji svetovni dan turizma, ki poteka pod naslovom Turizem in zaposlitev: boljša prihodnost za vse, bodo na Kamniškem zaznamovali številni turistični dogodki in akcijske ponudbe.Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo ob 17.30 organiziral brezplačni vodeni pohod na Stari grad. Zbor bo na kamniškem Glavnem trgu pred osrednjo točko TIC. Na vrhu jim bo izkušeni vodnik predstavil zgodovino gradu in okolice, ekipa Grajske terase pa pripravila pogostitev, ki bo potekala ob sončnem zahodu.Na dan turizma bodo spominki v TIC tudi za 20 odstotkov cenejši. Podobne akcije bodo tudi pri drugih turističnih ponudnikih. V Termah Snovik bodo pripravili Kneippov dan odprtih vrat (ob 10.30 bo v notranjem bazenu predstavitev Kneippovih oblivov, ob 16.30pa voden ogled poKneippovi bosonogi poti, ki bo stal 10 evrov). Kneippovi tretmaji za boljše počutje bodo ta dan petino cenejši kot običajno.Dan odprtih vrat bo tudi v Slovenia Eco Resortu, kjer bodo predstavljali posebne ponudbe (poroka na pašniku, team buildingi) pa novo kuhinjo ter načrte za širitev ponudbe. Najmlajše bo razveselila Pastirska šola, otroci bodo lahko ob 12., 16. in 18. uri hranili živali v njihovem mini živalskem vrtu. V Arboretumu Volčji Potok za 16. uro pripravljajo brezplačno vodenje po parku, plača se le vstopnina. Tudi vZdravilnem gaju Tunjice bo samo ta petek obisk regeneracijske komore za 20 odstotkov cenejši, ekipa Puba pod skalo pa bo z ekipo Pivovarne Mali grad od 16. ure na atraktiven način pripravljala svoje značilne džin tonike.Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik sicer še nimajo uradnih podatkov o uspešnosti letošnje turistične sezone, trenutno dostopni pa kažejo na rekordno. Da bi rezultate še izboljšali, bo zavod organiziral strokovni tečaj za vse, ki želijo na novo pridobiti licenco lokalnega turističnega vodnika. Potekal bo med 8. in 18. oktobrom, 9. novembra bo izvedena študijska tura, izpit pa bo 16. novembra. Uspešno opravljen tečaj je pogoj za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika na območju občine Kamnik. Rok za prijavo je 3. oktober, kotizacija za udeležence znaša 120 evrov. Ker imajo veliko povpraševanja po vodenih ogledih Kamnika in okolice v tujih jezikih, ki ni angleščina, je kotizacija za udeležence z znanjem drugih tujih jezikov nižja za 30 odstotkov in znaša 84 evrov. Prijavljeni se bodo udeležili tudi vodenja po učni poti Po stopinjah pastirjev, ki bo potekalo 19. oktobra in bo za vse udeležence brezplačno.