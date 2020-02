Dacarji vas iščejo in ponujajo dobrih 1600 evrov

Pred dnevi je Finančna uprava RS (Furs) zaključila razpis za 18 novih sodelavcev , sedaj pa je zunaj novi, s katerim išče kandidate še za 19 delovnih mest. »Iščemo ... tebe! Želimo si postati še boljši, zato potrebujemo nove okrepitve. V svoj kolektiv vabimo nove sodelavke in sodelavce.«Zaposlujejo tako v generalnem finančnem uradu kot tudi v posebnem finančnem uradu, finančnem uradu Celje, Dravograd, Kočevje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj.Najvišja plača, in sicer 1670,94 evra bruto je predvidena za delovna mesta višji svetovalec v Oddelku za podporo carinskim postopkom in posrednim obdavčitvam na Uradu za informatiko, višji svetovalec v Oddelku za podporo izmenjave podatkov na Uradu za informatiko ter višji svetovalec v Službi za splošne in pravne zadeve. Za večino drugih delovnih mest je predvidena plača v 31. plačnem razredu, tj. 1428,34 evra bruto. Če se vam zdi mikavno, imate časa osem dni, da se prijavite.Podrobnosti za vseh 19 razpisanih delovnih mest si lahko ogledate tukaj: