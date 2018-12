Dacarji vam obljubljajo 25 tisočakov

1. krog od 1. 1. 2019 do vključno 31. 3. 2019,

2. krog od 1. 4. 2019 do vključno 30. 6. 2019,

3. krog od 1. 7. 2019 do vključno 30. 9. 2019,

4. krog od 1. 10. 2019 do vključno 31. 12. 2019.

LJUBLJANA – Nagradna igra »Vklopi razum, zahtevaj račun!« se bo nadaljevala tudi v letu 2019, so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs). Namen igre bo še vedno spodbujanje potrošnikov, da zahtevajo, vzamejo in preverijo račune. V vsakem trimesečju bo žrebanje šestih nagrad, vsi udeleženci nagradne igre pa se bodo vsako trimesečje z zbranimi srečkami potegovali tudi za glavno nagrado v višini 25.000 EUR (TOP srečka). Doslej je bila višina nagrade 10.000 evrov.Potrošniki bodo lahko sodelovali v žrebu za nagrade:– če bodo še naprej zbirali račune različnih izdajateljev (za 10 računov različnih izdajatelje bodo pridobili eno (1) srečko),– tako kot v preteklih letih bodo srečko lahko pridobili potrošniki, ki bodo preverjali račune mojstrov, ki opravljajo storitve na domu, taksistov, vedeževalcev, frizerjev, odvetnikov, zobozdravnikov, veterinarjev, avtošol itd.– srečko bodo lahko pridobili tudi davčni zavezanci (fizične osebe), ki bodo s Furs poslovali elektronsko preko spletnega ali mobilnega portala eDavki (aplikacija eDavki). Z večjo uporabo portala želijo zmanjšati papirno birokracijo in poenostaviti, skrajšati ter poceniti upravne postopke.Nagradna igra, v kateri sodelujejo fizične osebe, bo potekala od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Prirejala se bo v štirih zaporednih krogih:V vsakem krogu nagradne igre, skupaj štirikrat, se izžrebajo po tri (za nagrado »Paket računov«, »Storitve« in »eDavki«) električna kolesa in električni skiroji ter 25 tisočakov.Paket računov se tvori, ko potrošnik prek mobilne ali spletne aplikacije »Preveri račun« zbere 10 računov različnih izdajateljev. V aplikaciji potrdite, da sprejemate pravila nagradne igre in vnesite svojo davčno številko, nato z aplikacijo preverite račun. Ko to v posameznem krogu naredite na 10 računih različnih izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket računov, s katerim sodelujete v nagradni igri. V posameznem žrebanju lahko sodelujete z več paketi računov. Z istim računom lahko sodelujete le enkrat.Za nagrado »Storitve« se vam oblikuje srečka storitve, ko preverite račun mojstrov, ki opravljajo storitve na domu, taksistov, vedeževalcev, frizerjev, odvetnikov, zobozdravnikov, veterinarjev, avtošol itd. Natančen seznam storitev, ki sodelujejo v nagradni igri, je določen v dodatku k pravilom . Za nagrado »Storitve« se torej oblikuje srečka za vsak preverjen račun. Za omenjeno nagrado je mogoče sodelovati prek mobilne ali spletne aplikacije »Preveri račun!«. V aplikaciji pred potrditvijo ujemanja računa preverite, ali gre za račun za v dodatku k pravilom navedene storitve ter ga ustrezno označite in pošljite fotografijo. Pred pošiljanjem fotografije preverite, da se na njej vidi račun. Račun, pri katerem s fotografije ne bo razvidna vrste storitve, ne bo sodeloval v žrebanju (če je npr. na fotografiji samo QR-koda). Izvirnik računa morate v tem primeru obvezno hraniti do izteka roka za izplačilo nagrade »Storitve«. Račun se vam šteje tudi kot en račun izdajatelja za oblikovanje paketa računov. Z istim računom za nagrado »Storitve« lahko sodelujete le enkrat.Udeleženec sodeluje v posameznem krogu nagradne igre za nagrado »eDavki« s srečko eDavki, ki se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnostmi na spletnem portalu eDavki, po novem pa tudi na mobilni aplikaciji eDavki. Kakor preteklo leto lahko eDavke uporabljate tudi brez certifikata, torej zgolj z davčno številko in geslom. Po opravljeni registraciji na zaprtem portalu eDavki potrdite pravila nagradne igre. Za srečko eDavki se v posameznem krogu nagradne igre šteje: registracija v sistem eDavki, en istovrsten uspešno vložen elektronski dokument iz seznama dokumentov, objavljenega na portalu eDavki, za katerega ni predpisana obvezna oddaja prek portala eDavki, en vpogled v informativni izračun dohodnine (obrazec Doh-IID), en vpogled v eKartico zavezanca in en vpogled v informativni izračun obresti.