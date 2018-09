Dacarji so sporočili: Ukinjamo ga

LJUBLJANA – Junija letos, ko je bila javnost obveščena o prenovi portala eDavki, so zavezancem omogočili 'mehak' prehod na prenovljeni portal s tem, da sta bila dobra dva meseca za delo na voljo tako novi kot tudi stari portal, so sporočili iz Finančne uprave (Furs) in vse zavezance pozvali, naj začnejo uporabljati prenovljeni portal eDavki, saj bo stari deloval le še do 30. septembra. Od 1. oktobra dalje bo deloval samo še novi portal.Čeprav novi portal eDavki deluje že od junija 2018, pa po podatkih Fursa še vedno veliko zavezancev za poslovanje z njim uporablja stari portal eDavki. Vse zavezance zato opozarjajo, da bo stari portal čez dober teden dni ukinjen in ga zavezanci ne bodo mogli več uporabljati.Zavezanci si za lažje delo na novem portalu z nastavitvami »DOSTOPNOSTI« lahko izberejo predstavljene barve grafičnih elementov. Za nemoteno delo si lahko uredite tudi bližnjice do novega portala. Novi portal eDavki je na povezavi https://edavki.durs.si