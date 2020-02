Da ti poči srce: Cela šola diši, jaz pa si ne morem privoščiti kosila

Društvo Humanitarček , ki že nekaj časa aktivno pomaga starostnikom v stiski, je tokrat izpostavilo nekaj izjav in izkušenj druge starostne skupine – tistih najmlajših. Kot pravijo, se zanje trudi poskrbeti projekt Botrstvo . V Humanitarčku pravijo, da je to »nekaj, kar si želimo tudi za starostnike. Morda pa bomo kdaj dovolj močni skupaj,« so zapisali na svoji strani na facebooku. Seveda bi si še najbolj želeli, da se spremeni sistem in da prav nič od tega ne bo več potrebno.Izpostavljamo nekaj izjav slovenskih otrok, ki človeku strejo srce (nelektorirano):»Lačen sem, ker nimam za jest.«»Komi čakam, da dobim malco, ker nisem jedel kosila, pa večerje...«»Ko ne odmerim kasice točno, mi jo zmanjka pred koncem meseca.«»Grozn je, ko moj 3 letni bratec lačen, pa mu nimamo kaj dat za jest.«»Cela sola diši. Jaz pa si ne morem privoščit, da grem na kosilo in sem lačna. Slabo mi je. Žalostna sem.«Stiske otrok in družin iz programa Botrstvo so različne, vsem pa je skupno, da jim pomoč botrov lajša življenje in daje možnost za doseganje uspehov in lepšo prihodnost, zagotavljajo pristojni. V tem trenutku na svojega botra čaka 120 otrok iz vse Slovenije.Lahko postanete boter enemu ali več otrokom, lahko pa tudi donirate v sklad projekta Botrstvo.