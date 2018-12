Čisto prave živali v jaslicah

Spodbujajo jih z njihovo najljubšo hrano

Sveti trije kralji prinašajo darila.

Nastopajoči

Poleg zaposlenih v ZOO Ljubljana v Božični zgodbi nastopajo seveda žive živali: kameli Hasam in Gobi, oslica Drobtinica, vol Tar in mini ovce.

Na koncu se skupaj fotografirajo

Popis prebivalstva v Betlehemu

Božične pesmi bo letos pel otroški pevski zbor Glasbene šole Domžale, kot solistka pa bo nastopila mezzosopranistka. V minulih letih so v živalskem vrtu že peliin. »Obiskovalci lahko vstopnice za Božično zgodbo in celoletno vstopnico 2019 kupijo tudi na vseh Petrolovih bencinskih servisih ter prek spletne prodaje Eventim ali pa na dan dogodka na blagajni ZOO Ljubljana,« pravi mag., biologinja in pedagoška vodja. »Pred ogledom predstave jim podarimo brezplačen ogled živalskega vrta, kjer bodo potekale tudi zanimive dogodivščine, po predstavi pa bodo lahko čisto od blizu spoznali nastopajoče ovce, oslico in kameli ter se srečali s Sveto družino. Za imetnike celoletnih vstopnic je ogled brezplačen.«Mnogo ljudi živalski vrt najraje obišče v toplejših mesecih, misleč, da pozimi živali tako ali tako večino časa spijo. A še zdaleč ni tako. Zebre in alpake imajo nova mladiča, sibirska tigra sta ob nižjih temperaturah prav razposajena, severni jeleni in losi se počutijo kot v domačih krajih, sove pa se zvedavo razgledujejo po novih letalnicah. Kozorogi dvorijo samicam, živali, ki so raje na toplem, pa boste videli uživati v ogrevanih prostorih.»Ovce, oslica, vol in kameli pa decembra počnejo nekaj prav posebnega,« dodaja Furlanova. »Z oskrbniki se pripravljajo na nastop v glasbeno-scenskem dogodku Božična zgodba. Kameli in oslica med treningom tudi zapustijo svoje ograde in se na veliko presenečenje obiskovalcev z oskrbniki sprehodijo po poteh živalskega vrta. V tem zelo uživajo, saj za učenje uporabljamo le pozitivno spodbudo – njihovo najljubšo hrano. Tako poskrbimo, da so pred gledalci sproščene in rade sodelujejo v predstavi.«Polurna Božična zgodba poteka pred idilično kmečko bajto in 300 let staro kaščo v ZOO Ljubljana v najdaljših nočeh starega leta. Predstavljena je z igranimi prizori, z liki, ki jih uprizorijo zaposleni v živalskem vrtu skupaj z živalmi, ki nastopajo v tej zgodbi. Za izjemno doživetje je dodatno poskrbljeno s posebnimi svetlobnimi učinki. Ljubljenki obiskovalcev bosta gotovo praznično okrašeni kameli, otroci pa bodo neizmerno uživali, ko se bodo lahko po prireditvi pomešali med ognjišča, pastirje, njihove živali in v hlevčku obiskali Sveto družino ter tako še sami postali del najbolj živih jaslic.Idejni vodja in organizator dogodka je veterinar ZOO Ljubljana. Glasbeno-scenski dogodek je nastal pod vodstvom režiserja, ki ima več kot bogate izkušnje z ljubiteljskimi in poklicnimi igralci in pevci iz poletnega gledališča na Studencu pri Domžalah. Kostume je oblikovala prof., organizatorka kostumske opreme je, oblikovalec maske, za razsvetljavo je poskrbelo podjetje Soundlight. Dogodek interpretira dramski igralecRežiser Lojze Stražar, ki pri najbolj živih jaslicah sodeluje že šestič, je za Slovenske novice povedal, da se bodo predstave zagotovo najbolj razveseli otroci, ki jim je v prvi vrsti tudi namenjena: »Sodelovanje z ZOO Ljubljana je več kot odlično, vesel pa sem, ko vidim, kako lepo sodelujejo oskrbniki in živali. Ljudje, ki tam delajo, so pripravljeni narediti vse, kar je treba, zelo pomembno pa je, da se med seboj lepo razumejo. Prav zaradi njihovega pozitivnega odnosa do živali smo si jih upali uvrstiti v predstavo, zaposleni znajo z njimi ravnati, saj jih vedno lepo ubogajo. Še posebno doživetje je ob koncu predstave, ko se lahko najmlajši obiskovalci srečajo z živalmi in Sveto družino ter se z njimi fotografirajo.«Kaj pa glasbeni del, sprašujemo režiserja Stražarja. »Celotna predstava traja približno pol ure. Nuška Drašček bo med drugim zapela pesem Ave Marija, otroški pevski zbor Glasbene šole Domžale pa Poslušajte vsi ljudje. Skupaj z Nuško bodo zapeli še pesmi Noč se spušča in Pastirci, kam hitite, na koncu pa še znamenito Gruberjevo in Mohrovo Sveto noč,« pojasni režiser.Božično-novoletno vzdušje bo dodatno zablestelo v soju lučk in bakel, ogreti in posladkati pa se bo mogoče ob stojnicah s toplimi napitki in prazničnimi prigrizki. Rezervacije niso potrebne. Božično zgodbo si boste lahko od 25. do 30. decembra ogledali vsako popoldne ob 17. uri.