Televizija Slovenija povabila češko pornoigralko v mladinsko oddajo

LJUBLJANA – Televizija Slovenija te dni napoveduje mladinsko oddajo Osvežilna fronta, ki je kot del rednega programa na sporedu v soboto dopoldne. Ob napovedniku smo zastrigli z ušesi, ko so napovedali, kdo bo gost tokratne oddaje. To bo češka pornoigralka z umetniškim imenomali na družbenih omrežjihGledalci bodo pornoigralki, ki bo v studiu z voditeljico, lahko postavljali vprašanja. Ob napovedi je nekdo komentiral z »vau«, nakar mu je voditeljica odgovorila: »Oddaja je za mlade, zato ne pričakujte šova, ampak bo zgolj pogovor.« Ker je igralka iz Češke, so na nacionalki poskrbeli tudi za prevajalca.Oddaja je sicer prvenstveno namenjena generaciji srednješolcev, zato so tudi teme najverjetneje postavljene tako, da so zanimive za ciljno občinstvo. A ker je oddaja na sporedu v soboto ob 10.30, je za napovedano temo verjetno nekoliko prezgodnja ura za mlada ušesa, ki bodo gledanje televizije morebiti nadaljevala iz otroškega programa.Ob novi sezoni oddaje je njena urednicaza MMC dejala: »Kot se za mladinske oddaje spodobi, ekipa ustvarjalcev včasih drzno hodi tudi po robu.«In tokrat bo zanimivo spremljati, kako bodo hojo po tankem ledu sprejeli srednješolci in ne nazadnje njihovi starši.