Cerar zažugal Bruslju: To boste morali še pojasniti

Razsodba zavezujoča v vsakem primeru

Minister za zunanje zadeve Miro Cerar. FOTO: Leon Vidic, Delo

EU stoji in pade na vladavini prava

Politični spor prenesli na sodišče

LJUBLJANA – Hrvaška je dolžna uveljaviti arbitražno razsodbo, z neupoštevanjem odločitve arbitražnega sodišča pa krši mednarodno pravo in pravo EU, je v odzivu na mnenje pravne službe Evropske komisije o arbitraži dejal zunanji minister. Dodal je, da je Slovenija upravičena, da v okviru svojih meja izvaja svoje suverene pravice.Mnenje pravne službe v Bruslju potrjuje glavne navedbe Slovenije in jasno pove, da arbitraža velja tudi za vso Evropsko unijo, je dejal Cerar. Pojasnil je še, da je arbitražna razsodba zavezujoča v vsakem primeru, četudi Slovenija ne bi vložila tožbe proti Hrvaški na Sodišču Evropske unije. S tožbo pa želi Slovenija dodatno pokazati, da Hrvaška krši pravo EU. Z uspešno tožbo bo to le še dodatni pravni pritisk na Zagreb za uveljavitev arbitražne razsodbe.Da Evropska komisija ni obravnavala mnenja svoje pravne službe, bodo morali v Bruslju pojasniti. Cerar je spomnil, da je za dnevni red kolegija Evropske komisije odgovoren njen predsednikin da je njihova avtonomna odločitev, ali obravnavajo tovrstne dokumente in izrazijo svoje mnenje. Komisija je sporočila, da mnenja svoje pravne službe tudi v prihodnje ne bo dodala na svoj dnevni red kolegija.Slovenija se ne more neposredno vmešavati v delo Evropske komisije, a lahko vztrajno izraža svoje mnenje. »Evropska unija stoji in pade na vladavini prava,« je dodal Cerar. Ocenil je še, da Slovenija sicer dobro sodeluje z Brusljem, a da je Komisija pri primeru arbitraže zamudila svojo priložnost, da bi varovala načela vladavine prava.Pričakovano srečanje premierjas hrvaškim premierjemje ocenil kot dobro, saj so dobrososedski odnosi v interesu obeh držav. Čeprav državi na več področjih dobro sodelujeta, pa ostajajo odprta vprašanja, ko Hrvaška krši zaveze in Slovenija mora glede tega nastopati odločno in po potrebi stopnjevati pritisk.Po njegovi oceni so z vložitvijo tožbe tudi deloma razbremenili odnose med državama, saj so politični spor prenesli na sodišče.