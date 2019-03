Cerar Janši očital, da bi popuščal Hrvaški

Miro Cerar. FOTO: Jože Suhadolnik

ZAGREB, BRUSELJ – Prvak opozicijeje v pogovoru za hrvaški Jutarnji list glede arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško dejal, da gre za eno najbolj »posebnih situacij v zgodovini, Imamo odločitev arbitražnega sodišča, ki je po vseh realnih ocenah v korist Hrvaški in na škodo Sloveniji. Vendar jo Hrvaška zavrača, Slovenija pa forsira. Jaz osebno, naša stranka in skoraj polovica slovenskih volivcev smo bili proti arbitražnemu sporazumu. Tesno smo izgubili na referendumu. Proti smo bili, ker smo predvideli, da se bo situacija, glede na slabo besedilo sporazuma, tako razvila. Mislim, da bi dve pametni vladi v prihodnje lahko našli relativno eleganten izhod iz te situacije.« Na vprašanje, kako bi kot premier pristopil k temu, je odgovoril: »To je odločitev arbitražnega sodišča, ki je pravno zavezujoča, a hkrati dopušča tudi bilateralni dogovor. To pomeni, da obstaja manevrski prostor, v katerem bi Hrvaška dobila bilateralni dogovor, Slovenija pa mejo, ki je bolj logična od tistega, kar piše v sporazumu.«Na te Janševe besede se je na zasedanju evropskih zunanjih ministrov odzval. Poudaril, da se z Janšo nikakor ne strinja, pri čemer je naštel tri razloge. Prvič, da ne Janši ne nikomur drugemu doslej ni uspelo skleniti nobenega sporazuma s Hrvaško o meji, zato se je to moralo zgoditi po pravni poti z arbitražo.Drugič, največja nevarnost nam je po Cerarjevih besedah grozila prav takrat, ko je Janša sklepal sporazum z bivšim hrvaškim premierjem. »Če bi ga takrat sklenil, bi bilo to za Slovenijo katastrofalno,« je dejal Cerar. Opozoril je, da bi se po tistem sporazumu zadeva reševala pred mednarodnim sodiščem v Haagu po načelih mednarodnega prava brez upoštevanja načela pravičnosti.Tretjič, zdaj imamo po Cerarjevih besedah določeno mejo po arbitražnem sporazumu in to je treba uresničiti. »Zakaj želijo Hrvati ponovna pogajanja? Ker želijo več. Zagotovo ne zato, da bodo odstopili od nečesa. Janša torej govori: pogajajmo se s Hrvati, da jim bomo dali še kaj več,« je še poudaril.Ob tem je Cerar opozoril na dvojno nevarnost, ki ju prinašajo vnovična pogajanja s Hrvaško: da dogovora, ki bi ga denimo sklenili na ravni vlad, sabor ne bi ratificiral, in da bi nato hrvaška stran želela uveljaviti stališče, da smo s tem, ko smo se začeli pogajati, odstopili od arbitražne odločbe. »Tako da, kar koli zdaj govori Janša, gre v popolnoma napačno smer. Da ne govorimo o njegovem predlogu, ko je lani predlagal, da bi se morali odreči vsemu in vrniti v stanje iz leta 1991 – ta je pa sploh lovska, oprostite,« meni Cerar.»Ne morem se znebiti vtisa, da Janša v pogovorih o tej materiji meša slovenski in strankarski interes,« je poudaril Cerar in dodal, da se Janša ne nazadnje pogovarja s predstavniki hrvaške vlade, ki so njegovi politični strankarski partnerji v evropski družini, Evropski ljudski stranki (EPP). Cerar se boji, da bi interes, ki ga zagovarjata HDZ in nasploh Hrvaška zelo enotno, ravno prek takih popuščanj in šibkih stališč, kot jih zavzema Janša, spet pripeljal Slovenijo v podrejen položaj.