Cene goriv v nebo: bencin in dizel bosta dosegla najvišji ceni letos

LJUBLJANA – Regulirani pogonski gorivi, neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizel, se bosta na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest v torek podražili. Za liter prvega bo treba odšteti 1,266 evra oz. dva centa več, za dizel pa 1,269 evra oz. 0,3 centa več kot v iztekajočem se dvotedenskem obdobju, piše na spletni strani OMV.



Bencin in dizel bosta dosegla najvišji ceni letos



Obe pogonski gorivi bosta tako dosegli novi najvišji ceni letos. S tem sta se ceni močno približali ena drugi, nazadnje je bil sicer 95-oktanski bencin od dizla dražji med 9. in 23. oktobrom lani, od tedaj pa je bilo treba za dizel odšteti več.