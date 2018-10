Celjska gospoda in vitezi v Lembergu

Prvič v zgodovini je Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah organiziral srednjeveški dan v Lembergu. Lemberg leži v ozki dolini ob cesti Mestinje–Poljčane, v severnem delu Zgornjesotelskega gričevja, trg pa je postal že pred letom 1368 in se nato razvijal ob lemberškem gradu iz 12. stoletja. Kraj ima zato bogato preteklost, ki jo je vredno raziskati.



»Prav zato smo se ob pomoči Turistično-kulturnega društva Lemberg odločili, da pripravimo dogodek, ki je za prvič res lepo uspel,« je zadovoljna Špela Žaberl, območna svetovalka za načrtovanje in trženje na Zavodu za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Po Lembergu se je sprehodila celjska gospoda iz Turističnega društva Celje, pa vitezi najemniki celjskih grofov z Maistri Marpurgi, ki so prikazali mečevanje, kot je potekalo v srednjem veku. Manjkali niso niti srednjeveški plesalci iz Šaleške doline, ki so poskrbeli za glasbeno-plesni program, društvo ŠentLok pa je prikazalo tekmovanje v lokostrelstvu. Člani Turistično-kulturnega društva Lember pa so se še posebno potrudili pri ponudbi lemberške kulinarike. Med jedmi na primer ni manjkala tako imenovana mlinčevka, pa zavihječa in erpica. Za bogato ponudbo so dodatno poskrbeli ponudniki Turističnega društva Skriti biser, Ivan Preskar, Ana Gobec, Kmetija Grobelšek, Marko Strašek, Kmetija Kozole, Vladimir Koželj, Hot Art, Kmetija Vizjak, Ivan Kamplet, lončarstvo Buser, Nevenka Mulej, Društvo Izviri iz Dobrine ter tudi Zavod za kulturo in turizem Rogatec, Mira Kline, Tatjana Čebular, LestetiComb, Anton Vogrinc ter Foto klub Šmarje pri Jelšah, katerega člani so postregli obiskovalcem z odličnim šmornom.



Prireditve se je udeležilo lepo število ljudi, zato so v šmarskem zavodu prepričani, da jo bodo znova organizirali in bo postala tradicionalna, Lemberg pa s tem bolj prepoznaven in zanimiv za obiskovalce od blizu in daleč.