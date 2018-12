»Če bi ga ujel, bi mu glavo odtrgal!«

DOMŽALE – »Samo probal sem, da vidim, kako bosta reagirala.« Tako brezčutno je Domžalčan, najverjetneje mlajših let, zabrusil slepemu Martinu Močniku, potem ko je pred njega in njegovo psičko Bibo vrgel petardo. Še huje. »Atomski udar,« nam je včeraj v prehodu domžalskega stanovanjsko-poslovnega bloka SPB dejal Močnik. In pojasnil: »Kdor ne ve, kaj je to: to je petarda, ampak ima vsaj 200 odstotkov močnejši zvok. In to v prehodih?! Kjer že tako in tako močneje odmeva.« ...