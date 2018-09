Čaka nas vremenski šok, Arso izdal novo opozorilo

Danes dopoldne bodo predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in delno v osrednji Sloveniji mogoči krajevni nalivi, zaradi katerih se pričakuje močnejši porast hudourniških vodotokov.

Obeti

LJUBLJANA – Danes bo oblačno, dež se bo od severa in zahoda dopoldne razširil nad vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bodo posamezne nevihte. Hladilo se bo, popoldanske temperature bodo od 10 do 13, ob morju okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.Prehodno bo zapihal severovzhodnik, ob morju pa bo še pihal jugo. Popoldne bo dež od severovzhoda počasi slabel in do večera večinoma ponehal, okoli poldneva bo na Primorskem začela pihati zmerna burja.V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo več sonca. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem in na vzhodu do okoli 24 stopinj Celzija.V ponedeljek zjutraj in dopoldne bodo prehodno spet padavine, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V torek bo sončno in hladno. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.