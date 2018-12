Burna noč na Štajerskem, gasilci na delu

Kakšno vreme nas čaka danes:

Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na Primorskem pa tudi megleno, tam bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod po Sloveniji bo delno jasno. Pihal bo veter zahodnih smeri, ki bo popoldne slabel.



V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ob morju in v nižjih legah Primorske bo predvsem popoldne lahko tudi nekaj nizke oblačnosti. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla.



V ponedeljek bo dopoldne oblačno, prehodno bodo možne manjše krajevne padavine. Popoldne se bo oblačnost trgala. Sprva bo ponekod pihal jugozahodnik, ki se bo popoldne obračal v severnik, zvečer pa bo na Primorskem zapihala šibka burja.



V torek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Hladnejše bo.

TRBOVLJE – Zaradi močnega vetra so imeli v petek popoldne in zvečer gasilci na Štajerskem in v Zasavju delo z odmikanjem podrtih dreves. Ob 19.10 se je drevo podrlo na lokalno cesto na Spodnji Kapli v občini Podvelka. Gasilci PGD Kapla so drevo razžagali in odstranili s cestišča.Ob 20.45 je močan veter v Spodnjem Tinskem v občini Šmarje pri Jelšah preko lokalne ceste podrl dve drevesi. Posredovali so gasilci PGD Zibika, drevesi razžagali in odstranili s cestišča.Ob 23.28 so gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje razžagali in odstranili podrto drevo na lokalni cesti Klek–Vasle, ob 23.48 pa še podrto drevo na lokalni cesti Bevško–Ravenska vas.