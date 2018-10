Brezplačno z vlakom na Vseslovenski sejem

Tim in Bogo Gajser v elementu FOTO: Vseslovenski sejem

Z vlakom na Vseslovenski sejem jesen 2018



Vozni red



Proga: Ljubljana–Radohova vas–Ljubljana (z vsemi vmesnimi postajami)

Odhod iz Ljubljane: 9.30 (vlak št. 3235 bo predvidoma odpeljal s tira 2)

Ko prispete v Radohovo vas, vas bo čakal organiziran brezplačni avtobusni prevoz do prizorišča sejma.



Zbor za vrnitev bo ob 16.20 na parkirišču sejmišča; tam, kjer vas bo avtobus odložil, vas bo tudi pobral.



Odhod iz Radohove vasi: 16.41 (prihod v Ljubljano: 17.37).

LJUBLJANA – Izžrebali smo 60 zvestih bralcev, ki se bodo v soboto, 6. oktobra, z vlakom brezplačno odpeljali na Vseslovenski sejem jesen 2018, ta bo od petka, 5., do nedelje, 7. oktobra, potekal na posestvu gostilne Pr' Japu v Temenici pri Šentvidu pri Stični.V preteklih letih je s svojo ponudbo privabil izjemno število obiskovalcev. Tudi tokrat organizatorji obljubljajo ponudbo brez primere. Vodja in soorganizatorje poudaril, da bodo ustregli željam vseh generacij in vseh profilov obiskovalcev.Vseslovenski sejem je do družine prijazen, saj bo vsak dan poskrbljeno za naše najmlajše s šolanimi in priznanimi animatorji. Velik predel zajemajo igrala in med igralno animacijo bodo naši najmlajši uživali tudi poučno, se bojevali v bitki Urbani gladiator – Mavrični bojevniki, lahko se bodo preizkusili na gibalnem poligonu in se poučili o borilnih veščinah TOP GYM – Alen Štritof, doživeli bodo poslikave obraza, vožnje z avtomobilčki, inštrukcije preživetja v naravi, jahanje konjev, risalne delavnice in mnogo drugih aktivnosti. Vse to je za naše najmlajše brezplačno.Seveda niso pozabili na vse preostale generacije, ki bodo na svoj račun prišle na osrednjem prizorišču. Že v petek bodo na odru nastopili Rock Partyzani in, v soboto pain Mambo Kings. V nedeljo bo med drugim zaigral Ansambel Pogum.Ljubitelji letenja bodo lahko za simbolično sejemsko ceno poleteli s helikopterjem, kar je zagotovo svojevrsten užitek. Za 15 do 20 minut vožnje s helikopterjem bo treba odšteti le 50 evrov. Malo bolj korajžni bodo lahko sedli na razjarjenega mehanskega rodeo bika, v nedeljo popoldne pa bodo imeli ljubitelji motorjev kaj videti, saj bo v Team Gajser šovu nastopil naš vrhunski motokrosist, na motor bo sedel tudi očeVlak na Vseslovenski sejem jesen 2018 bo z ljubljanske železniške postaje odpeljal v soboto ob 9.30. In seveda ustavil na vsaki postaji do Radohove vasi; sejmišče je od železniške postaje oddaljeno le dobra dva kilometra. Željni sprehoda bodo pot do sejma prehodili za šalo, kljub temu pa bo obiskovalce, ki bodo prispeli z vlakom, na postaji čakal avtobus in jih odpeljal do sejmišča. Avtobus bo s sejmišča proti postaji odpeljal ob 16.20, vlak nazaj proti Ljubljani ob 16.41.Poleg izžrebancev za obisk vseslovenskega sejma z vlakom pa vabljeni na vlak tudi vsi preostali, ki bi radi brezskrbno potovali na sejem. Povratno vozovnico lahko kupite na vsaki železniški postaji do Radohove vasi.Vseslovenski sejem jesen 2018 se od drugih razlikuje tudi po tem, da ni vstopnine ter da je brezplačno parkiranje urejeno na prostranem parkirišču v neposredni bližini.