Brane Gregorčič svari pred petkom, 13.

Več padavin, a tudi topleje

»V božjih rokah«

Vreme nas bo v naslednjih dveh dneh razvajalo, nato sledi poslabšanje. Snega po nižinah bo zgolj za vzorec, v petek pa se lahko zaradi vremenskih razmer pojavijo težave v prometu.Danes bo precej jasno in ponekod vetrovno, v južnih krajih občasno delno oblačno. Sprva je bilo marsikje po nižinah megleno. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem sprva šibka, popoldne in zvečer pa zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.Preberite tudi:V sredo bo jasno. Burja na Primorskem bo slabela. Jutranje temperature bodo od –8 do –2, v mraziščih okoli –10, ob morju 3, najvišje dnevne od 0 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 9 stopinj Celzija.V četrtek se bo pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo v notranjosti Slovenije občasno rahlo snežilo. Ali se lahko snežne odeje veselimo tudi po nižinah, smo vprašali dežurnega vremenarja pri agenciji za okolje (Arso).»V četrtek kaže, da bo popoldne malce snežilo, a bo količinsko zapadlo do en centimeter snega. Mogoče bo kje pobelilo, a nič večjega. V petek bo več padavin, a z dotokom toplejšega zraka se bo meja sneženja marsikje dvigala in bo lahko sneg prehajal v dež. V taki situaciji, če se pojavlja južni sneg, je lahko vreme tudi neugodno za prevoznost cest, pojavi se lahko poledica,« je povedal. »V petek bo poleg tega, da bo 13., tudi vreme bolj zoprno, a bosta prej dva lepa dneva. Danes popoldne bo sončno in jutri večji del dneva bo tak lep sončen zimski dan. Temperature bodo šle navzdol.«Kot kaže za zdaj, po nižinah več snega v bližnji prihodnosti ni pričakovati. »Kaže, da bo naslednji teden toplejše vreme, tako da, četudi bi v petek kje kaj snega padlo, bi ga potem pobralo. Kakšne prave zime za zdaj še ne bo. V petek kaže, da bo vsaj dopoldne ponekod snežilo in se lahko v prometu pojavijo določene težave. Sprva lahko sneži tudi po nižinah osrednje Slovenije. Na Primorskem ne, od Postojne proti Ljubljani, Gorenjski, Koroški. Ta območja bi znala nekaj snega dobiti v petek. Za podrobnosti pa je še malo prezgodaj,« je napovedal Gregorčič.Na vprašanje, ali je kaj upanja za bel božič, je v smehu odgovoril: »Upanje vedno ostaja, kaj pa zares bo za božič, je pa še v božjih rokah.«