Božično darilo: policistom višji dodatki

»Gre za maksimum, ki smo ga uspeli iztržiti.«

FOTO: Jure Eržen, Delo

LJUBLJANA – Predstavniki policijskih sindikatov in vladne pogajalske skupine so danes parafirali stavkovni sporazum. O tem, ali ta rešuje stavkovne zahteve policistov in zaposlenih na ministrstvu ter ali bodo prekinili več mesecev trajajočo stavko, bodo organi policijskih sindikatov odločali v četrtek. »Govoriti o absolutnem uspehu je v tem trenutku še prezgodaj, vsekakor pa je ta sporazum prava pot za ureditev plačnih razmerij,« je po parafiranju sporazuma dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS). Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS)pa je dogovorjeni sporazum ocenil za »maksimum, ki smo ga uspeli iztržiti«.Policisti bodo z novim letom pridobili en plačni razred ter višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. »Policisti, ki bodo v okviru projekta sodelovali pri varovanju schengenske meje in obvladovanju migrantskega toka, pa bodo deležni posebnih sredstev za povečan obseg dela, v znesku 15 milijonov evrov,« je pojasnil vodja vladne pogajalske skupineNa podlagi zahtev se po njegovih besedah bistveno izboljšujejo tudi pogoji dela policistov glede sistemizacije delovnih mest, premakljivega delovnega časa in kariernega sistema.