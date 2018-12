Božična bajka Slovenije iz Hrvaške

Valentinova kapelica v božični podobi

Prisvetile so iz Čazme na Hrvaškem.

Pehta iz Kekčeve dežele

1,2 milijona diodnih sijalk so namestili v Mozirskem gaju.

Od začetka decembra se v poznopopoldanskih urah v Mozirje spet vijejo kolone avtomobilov. Prihajajo obiskovalci 3. Božične bajke Slovenije, ki jo je iz Hrvaške pripeljala podjetnicaiz Čazme. Potem ko je s svetlobnim okrasjem navdušila doma, jo je za postavitev pol milijona diodnih sijalk v različnih barvitih instalacijah angažiralo tudi vodstvo naravnega parka v Mozirju.Že v prvem letu 2016 je bila razstava izjemno uspešna in je finančno popravila načeto poslovanje pri Ekološkem hortikulturnem društvu (EHD) Mozirski gaj, ki ga vodis peščico sodelavcev. Od ustanovitve v letu 1978 je minilo 40 let bolj ali manj uspešnega urejanja parka, ki ga je z le nekaj somišljeniki iz zapuščene občinske gmajne začel ustvarjati domači vrtnarV iztekajočem se letu so priredili več prazničnih dogodkov, Božično bajko Slovenije pa je s svojim obiskom počastil tudi predsednik državeOb blagodejni glasbeni spremljavi je praznični Mozirski gaj kot nalašč za pomirjujoč sprehod. Srečate lahko dobre može, gozdnega škrata, snežno kraljico in gozdno vilo, Bedanca in Pehto ter mnogo drugih pravljičnih likov, ki se zrcalijo na gladini potoka, jezera in bajerja z osvetljenim mostičkom. Imeli boste priložnost odkrivati čudovite svetlobne kreacije po kotičkih parka. Pravljična je drevesna aleja Evropske skupnosti, v svetleči srebrnini se izrisuje kapelica sv. Valentina, kjer lahko vsak pozvoni in si zaželi srečnih trenutkov.Najbolj živahno pa je v Bajki konec tedna, ko se množica zbira ob čaju z rumom ali kuhančku z dišečimi klinčki, zadiši tudi po prazničnih keksih.Tretja Božična bajka Slovenije vabi vsak dan od 16. do 21. ure še vse do 6. januarja. Ne bo vas navdušilo le 1,2 milijona barvitih diodnih sijalk, temveč tudi velike barvito osvetljene glasbene cevi, ki zadonijo ob lesenem kemblju, če ga poženete za svoje skrite novoletne želje.V letošnjem jubilejnem letu je Mozirski gaj obiskalo že 30.000 ljudi, decembra in na preskoku leta pa jih bo prišlo še najmanj 20.000. Pa še to: naša izkušnja opominja, da ne hodite na ogled brez napolnjenih baterij telefonov, fotoaparatov in kamer!