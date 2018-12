Božički so prišli z motorji

Varovanci VDC Postojna so bili navdušeni nad Božički.

Leta 2015 so obiskali varovance s posebnimi potrebami v Strunjanu, leta 2016 v Vipavi, lani v Divači.

POSTOJNA – Varovance Varstveno-delovnega centra (VDC) Postojna je v ponedeljek prežemalo čarobno razpoloženje. Vzbudili so jim ga Božički na motorjih, ki so prišli kljub dežju, zavedajoč se, da varovancem prav tak prihod pomeni največ, zato jih slabo vreme ni ustavilo.Pri dobrodelni akciji je sodelovalo šest primorskih moto klubov: MK Feistritz, MK Kondor, MK CC Riders, MK Springer Riders, MK Cerkno, MK Zabavlje. »Zbirali smo denar med člani, vsak klub je prispeval 30 evrov, nato smo kupili darila in jih zavili, v ponedeljek ob 9. uri pa smo se zbrali v Postojni na bencinski črpalki. Darila smo naložili v avtomobile, se preoblekli v Božičke in ob 10. uri startali skozi center Postojne, ob 11. uri smo prispeli pred zavod, tam so nas pričakali varovanci,« je povedal predsednik motoklubov primorske regijePetdeset varovancev je Božičku napisalo pismo, kaj si želijo. Da potrebujejo dežnike, zvezke, barvice, seveda tudi sladkarije, so pisali. Želje so se jim izpolnile, prispevek k obdarovanju je dodala tudi Občina Postojna.Varovanci VDC Postojna so otroci, mladostniki in starejši s posebnimi potrebami, Božičke na motorjih, pet jih je prihrumelo, za njimi pa še deset v avtomobilih, v katerih so bila darila, pa so videli prvič. Prav vsak je prejel darilo, motoriste pa je ganilo, ko so jim varovanci zapeli božično pesem. Zaradi vremena in varnosti jih niso mogli peljati kroga ali dveh na motorjih. Peljali pa so direktorico VDC Postojna mag., ki si je vožnje silno želela.Primorski Božički motoristi so leta 2015 obiskali otroke, mladostnike in starejše s posebnimi potrebami v Strunjanu, leta 2016 v Vipavi, lani v Divači in letos v Postojni. Pridejo tudi naslednje leto, koga bodo osrečili, pa je še skrivnost.