Božička iz Nemčije podarila kopalnico

ROŽIČKI VRH – Pred časom smo v Slovenskih novicah pisali o težavah bratovinz Rožičkega Vrha v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Razpokani strop popolnoma dotrajane hiše je grozil, da se bo podrl na brata, ki tam živita od rojstva.Po objavi članka so se hitro odzvali nekateri posamezniki, seveda tudi Območno združenje RKS Gornja Radgona (OZ RKS), Center za socialno delo Gornja Radgona in občina Sveti Jurij ob Ščavnici. V dogovoru z lokalnim podjetnikomso Srečku in Branku kmalu obnovili streho in strop ter pozidali propadajoče stene. Žal je zbranih 10 tisočakov hitro skopnelo in brata sta bila še vedno brez kopalnice.Čolnikovima se je v nesreči vendarle nasmehnila sreča, ko je avgusta na počitnice v rojstno Prlekijo prispela, ki je že kot otrok odšla v Nemčijo.V življenju je veliko in trdo delala, sedaj pa s solidno pokojnino lepo živi, zlasti poleti pa rada obišče rodno grudo. »Tedaj sem naletela na izvod Slovenskih novic. Ko sem videla žalostno zgodbo bratov Čolnik, sem se takoj odločila, da jima pomagam,« razloži Marina. Ko je obiskala brata Čolnik na Rožičkem Vrhu, sta ji povedala, da najbolj potrebujeta kopalnico.»Spominjam se, kako je bilo nekoč težko tudi meni, ko sem začenjala svojo poslovno pot v tuji državi. Potrebno je bilo veliko odrekanj, predvsem pa veliko dela. Zato sedaj z veseljem pomagam, če lahko. Lepo je, da v Novicah pišete tudi o ljudeh, ki jim je usoda obrnila hrbet,« poudarja skromna Marina. Stopila je v kontakt z OZ RKS Gornja Radgona, prek njega so izbrali izvajalca del in dobavitelja opreme. Želela si je predvsem, da bi aktivnosti potekale čim hitreje, in res so prostori v hiši za kopalnico in WC urejeni, tudi odvodi do kanalizacije oz. čistilne naprave, treba je le še zmontirati opremo. To naj bi se zgodilo po novem letu.Pred božičnimi prazniki je brata znova obiskala – Božička Marina. V treh velikih vrečah je pripeljala posteljnino in druge reči, ki jima bodo v teh mrzlih dneh dobrodošle. Ob tokratnem Marininem obisku so bili zraven župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici, lokalni član občinskega sveta, podjetnik, predsednica in sekretarka OZ RK Gornja Radgonainter socialni delavec. Vsi so izrazili zadovoljstvo in hvaležnost Marini, ker tako širokogrudno pomaga domačim ljudem.»Zelo sva hvaležna gospe Marini, da bova imela urejeno kopalnico pa tudi videz notranjosti hiše bo bistveno lepši, kot je bil do sedaj,« pa je povedal skromni Branko, hvaležen tudi Slovenskim novicam, brez katerih ne ve, ali bi z bratom še živela.Brata Srečko in Branko Čolnik (letnika 1965 in 1966) nista bila rojena pod srečno zvezdo. Njima in mlajši sestri, ki živi v Lendavi, ni bilo postlano z rožicami, stanje pa se je še poslabšalo, ko so ob osamosvojitvi leta 1991 ostali brez mame, 15 let pozneje pa še brez očeta. Ta je bil gradbinec in je znal marsikaj postoriti. Doma so redili nekaj prašičev, imeli so vinograd in sadovnjak.Branko je zaposlen v Zavodu Detel v Murski Soboti, centru za vključevanje invalidov v delo, kjer zasluži nekaj sto evrov na mesec, Srečko pa poskuša priložnostno zaslužiti kakšen evro, nazadnje je obiral grozdje v Radgonsko-Kapelskih goricah. Za hrano še povežeta mesec z mesecem, za drugo pa jima zmanjka.