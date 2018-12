Božič na slovenskih televizijah ponuja ... novosti ali staro šaro?

Mnogi bodo praznične dni preživeli pred televizijskimi zasloni. Prelistali smo televizijski program Vikend in preverili, kaj so televizijske hiše za božič pripravile svojim gledalcem. Ponedeljek, 24. december: Slovenija 1

20.05 Menjava Božičkov, norveški film (2016)

21.20 Radost ljubezni, slovenska dokumentarni film (2018): Kaj ima božič skupnega z zasvojenostjo, s pornografijo, smrtjo moža, izstopom in duhovniške službe, ločitvijo? taka vprašanja postavlja film, ki pravi, da je življenje v družini kljub preizkušnjam lahko lepo. V fokus postavlja osebno izpoved treh družin.

22:15 Prva sveta noč, ameriška dokumentarna oddaja (2014)

23.15 Božič v Plečnikovi cerkvi: uživali boste lahko v vizualizaciji slovenskih in tujih božičnih pesmi, ki so jih posneli v Plečnikovi Cerkvi sv. Frančiška Asiškega v Ljubljani.

23.45 polnočnica. Prenos iz Šentvida pri Stični.



Slovenija 2

20.00 Svetovni popotnik: Švica

21.00 Poklon Postojnski jami: Ob 200-letnici odkritja podzemnega paradiža. (prireditev)

22.15 Vse najboljše, hrvaški film (2016), nastopa tudi Jernej Šugman



POP TV

20.00 Reka ljubezni, slovenska nanizanka

21.00 Lepotica in Zver, turška nanizanka

22.00 Pravzaprav ljubezen (Love Actually), angleški film (2003

00.40 Od tod do večnosti, ameriški film



Kanal A

20.00 Sam doma 4, ameriški film

21.40 Sam doma 5, ameriški film

23.25 Ujemi Božička, angleški film

01.20 Kako se izogniti božiču, ameriški film



Planet TV

20.00 Istanbulska nevesta

21.00 Božičkov mali pomočnik, kanadsko družinski film

22.45 Večerni Planet Danes

23.15 Vrnitev v božič, ameriška romantična drama

00.50 Umri pokončno 4, ameriški akcijski film

Torek, 25. december (poudarki)

Slovenija 1

10.00 Božično evangeličansko bogoslužje, prenos iz Križevcev

11.55 Urbi et orbi, papeževa božična poslanica, prenos iz Rima

14.05 Bacek Jon film, animirana komedija

20.05 Salzburška zgodba, avstrijska romantična drama



Slovenija 2

15.45 Deček z oblaki, drama

17.10 Veliki božični koncert Gimnazije Kranj

20.00 Resnični Jezus iz Nazareta, dokumentarna miniserija

20.55 Božič Helene Fisher, posnetek koncerta iz palače Hofburg, Dunaj

22.55 Decembrska nevesta, kanadski film, 2016



Pop TV

21.40 Preverjeno, aktualno-informativna oddaja



Kanal A

20.00 Hobit: Nepričakovano potovanje, fantazijski film



Planet TV

21.00 Severni tečaj: Odprto za božič, ameriški družinski fantazijski film, 2015