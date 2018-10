Bolnišnica odgovarja: nedopustno vedenje dijakov zdravstvene nege

Kako grdo so se dijaki pogovarjali o pacientih, smo poročali tukaj.

IZOLA – Zaradi nedopustnega vedenja dijakov Srednje šole Izola , ki opravljajo prakso v Splošni bolnišnici Izola, so razočarani tudi v vodstvu bolnišnice. Kot so nam pojasnili, zaupajo vodstvu šole, da bodo storili vse, kar je v tem primeru primerno. »Z vodstvom Srednje šole Izola je Splošna bolnišnica Izola stopila v stik takoj naslednji dan po objavi članka in se o izpostavljeni problematiki pogovorila,« so sporočili iz tajništva direktorja bolnišnice. Pojasnili so, da dijaki pri njih pod vodstvom mentorjev srednje šole izvajajo praktični pouk in da so bili o zapisu seznanjeni še istega dne, ko je ta nastal. V petek smo že poročali, da je šola proti dijakom, ki so se tako nesprejemljivo vedli, uvedla ukrepe, vsem dijakom pa so naložili izredna predavanja o etiki in delu s pacienti.Na naše vprašanje, kako v bolnišnici pripravljajo dijake in kaj nameravajo narediti, da to takšnega nespoštljivega vedenja ne bi več prihajalo, so odgovorili: »Etika medicinske sestre, profesionalen odnos do bolnikov, varovanje dostojanstva pacientov ter spoštovanje poklica medicinske sestre so pri izvajanju poklica medicinske sestre zelo pomembni. Na tem področju Splošna bolnišnica Izola skupaj z ekipami medicinskih sester in drugih zaposlenimi v SBI dela neprestano in celovito, saj se zaveda, da delo medicinske sestre močno in pomembno vpliva na zdravje in življenje ljudi. Splošna bolnišnica Izola dela v okolju, kjer se realizirajo koristi pacienta, skupaj z vsemi zaposlenimi, vključno z medicinskimi sestrami pacientu nudi fizično, psihično, socialno, duhovno in moralno pomoč. K pacientu pristopa celovito, vključno s procesi varovanja poklicne skrivnosti in varstva osebnih podatkov. Pri vseh procesih zdravljenja, v katero vstopajo medicinske sestre, so pomembni tudi etična drža posameznih medicinskih sester, ki to delo opravljajo, in njihove vrednote. Poklic medicinske sestre je, upoštevajoč prispevek k celoviti in etični obravnavi pacienta, po mnenju Splošne bolnišnice Izola v okviru predpisov in določb o višini njihovih plač glede na njihovo vlogo prenizko ovrednoten. Splošna bolnišnica Izola meni, da je poklic medicinske sestre vreden visokega spoštovanja.«