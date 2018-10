Bohinjsko vino iz globočin jezera na vrh Triglava

RIBČEV LAZ – V tem prazničnem letu Bohinja, ko je vse posvečeno praznovanju 240. obletnice prvega pristopa na Triglav, je bilo kljub megli, mrazu in zmrzali na našem očaku še posebno praznično minuli konec tedna, ko so častilci gora in dobre kapljice z najglobljega jezerskega dna na vrh prinesli potopljenega bohinca. Natanko 2383 višinskih metrov dolgo pot je opravil fermentirani napitek, ki se mu uradno ne sme reči vino, ker Bohinj (še) ni vinorodni okoliš. A kaj za to, Bohinjke in Bohinjci ga imajo radi in so nanj nadvse ponosni, kot da bi bilo tudi uradno požegnano prvo vino. Pristni bohinjski bohinc Že od leta 2012 namreč Bohinj postaja ...