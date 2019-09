Nova Adria? Razkrivamo, kaj pravijo zaposleni in kaj vlada

Zaposleni želijo rešiti Adrio. FOTO: Jože Suhadolnik

Stečaj, nato pa ...

Edini možen scenarij za Adrio Airways je stečaj, saj država v podjetje s tem lastnikom in v takšnem finančnem stanju ne bo vlagala oz. vstopala, je po seji vlade povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Počivalšek je poudaril, da je Adria za slovensko gospodarstvo in turizem pomembno podjetje, zato državi ni vseeno, kaj se z njo dogaja. A možnosti države so zaradi dokapitalizacij v preteklosti in zasebnega lastništva omejene, je spomnil.



Počivalšek je ob tem spet okrcal neodgovornega nemškega lastnika in vodstvo podjetja, saj Adria še vedno ni objavila revidiranega finančnega izkaza za lani.

Kljub temu sta v zadnjih dneh DUTB in SDH opravila podrobno analizo stanja na podlagi razpoložljivih podatkov. Državni upravljavci premoženja so ugotovili, da je finančna lunja bistveno večja od pričakovane, izredno slabo stanje pa kaže tudi na slabo korporativno upravljanje.



V primeru stečaja sta možnosti dve. Prva je, da trg uredi položaj po načelu ponudbe in povpraševanja, a trajalo bo kar nekaj mesecev, da se povezave vzpostavijo in ni nujno, da bo v korist našega gospodarstva, je pojasnil minister. Po njegovi oceni na podlagi pogovorov z Lufthanso in Fraportom bi lahko obnovili približno polovico Adrijinih linij.



Druga pot pa je ustanovitev novega podjetja, kar bi naredila država. To možnost vlada proučuje, saj bi se tako po Počivalškovem mnenju lažje in bolje vzpostavile povezave z evropskimi mesti. Odločitev naj bi vlada sprejela v kratkem, a tudi takšna operacija bo trajala nekaj mesecev.



LJUBLJANA – »Zaposleni v Adrii z nestrpnostjo čakamo odločitev vlade. Prepričali smo vodstvo 4K, da se odreče podjetju, z dobavitelji smo se dogovorili za znaten odpis dolgov in njihovo dolgoročno refinanciranje, se pogovarjali z novimi investitorji, in našli podjetje, ki se ukvarja samo s prestrukturiranji letalskih prevoznikov. Lufthansa si še naprej želi biti partner Adrie,« so dejali v iniciativnem odboru zaposlenih.»V tednu dni smo naredili več kot 4K v treh letih,« so še dejali.Preberite še:Na vprašanje, kaj bi pomenil stečaj Adrie, odgovarjajo: »Načrt, ki ga ima vlada s subvencioniranimi liniji, je zelo vprašljiv. Možnost, da bi Evropska komisija dovolila izvajanje tako imenovanih PSO-linij z Brnika, je majhna. Take linije se navadno uporabljajo za povezovanje odročnih pokrajin z vozlišči in drugimi večjimi centri. Res je, da se take subvencije lahko uporabljajo tudi za nekatere linije, ki so za državo pomembne in ki niso komercialno donosne, vendar je za dokazovanje upravičenosti teh linij treba izdelati natančne študije, pa še to bi po naših podatkih odobritev bila deležna kvečjemu ena linija in ne kar set linij,« še pravijo v iniciativnem odboru. Ne glede na to, ali bi država prepričala Evropsko komisijo o upravičenosti teh subvencioniranih linij, bi bilo za to vsako leto treba odšteti milijone evrov, kar pa je občutno več, kot je bila letna izguba Adrie pred prodajo nemškemu skladu 4K.Preberite še:Ideja o ustanovitvi nove Adrie po mnenju zaposlenih v tem trenutku tudi ni smiselna, kajti novo podjetje ne bi pridobilo ugodnih 'slotov' na letališčih – to so termini, ki jih letalski prevoznik zakupi na letališčih, kamor leti. Trenutne 'slote' bi v primeru stečaja Adrie namreč takoj kupile druge letalske družbe. Poleg omenjenega pa proces pridobitve potrebnih spričeval (IATA, AOC, CARA, IOSA, StarAlliance itd.) traja leta, vse to pa obstoječa Adria že ima. Po prepričanju zaposlenih je ohranitev Adrie s kompetentnim in odgovornim vodenjem najcenejša rešitev.Premierje dejal, da Adrii s tem vodstvom ne bo pomagal. Sedaj lahko namesto nemškemu vodstvu pomaga slovenskemu podjetju, povezljivosti, gospodarstvu in turizmu v Sloveniji.