Bodo gledalci ostali brez programov Sport Kluba?

LJUBLJANA – Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je včeraj presenetila z objavo, zaradi katere je marsikaterega športnega zanesenjaka zaskrbelo, da bo ostal brez nekaterih športnih programov. V odločbi, objavljeni na svoji spletni strani, so zapisali: »Koncentracija, ki se nanaša na dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub in je nastala na podlagi Pogodbe o prodaji poslovnih deležev, sklenjene dne 24. 8. 2012 med družbama S.C. IKO Poland S.R.L., Romunija (IKO POLAND), kot prodajalcem in United Media Limited, Poseidonos 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406 Nikozija, Ciper (UML), kot kupcem, je neskladna s pravili konkurence in se prepove.«AVK z odločbo nalaga, da mora priglasitelj, to je podjetje United Group B.V. iz Luksemburga (skupaj z odvisnimi podjetji UML, United Media iz Luksemburga, Slovenia Broadband, Luksemburg in United Media Network, Švica) prodati dejavnost izdajanja TV-programov Sport Klub. Ti so SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK1 HD, SK2 HD, SK3 HD, SK HD, SK Golf, SK Golf HD in Fishing and Hunting. Kako bodo to čutili gledalci in ali utegnejo zaradi tega ostati z zatemnjenimi kanali?Obrnili smo se na tri ponudnike storitev. Iz T-2 so sporočili, da s celotno vsebino odločbe še niso seznanjeni, zato je še ne morejo komentirati: »Pozdravljamo pa odločitev agencije in nadaljnje ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo imeli vsi operaterji in drugi kupci pravic za retransmisijo TV-programov v Republiki Sloveniji dostop do teh in drugih bodočih TV-programov in dodatnih oblik uporabe TV-programov po pravičnih, razumnih in nediskriminatornih cenah.«Pri A1 odločbo še proučujejo, poudarjajo pa, da to na dostopnost programov Sport Klub v njihovih programskih shemah ne bo vplivalo.Iz Telekoma Slovenije odločbe niso želeli komentirati, na vprašanje, ali utegnejo gledalci zaradi tega ostati brez programov, ki jih izdaja Sport Klub, pa so odvrnili, da je o tem še prezgodaj govoriti.