Bobnarjeva komisiji ni želela razkriti vsega

Policija: Bobnarjeva ne more vedeti, ali policist izvaja postopek in preverja osebo

Pooblaščena skupina Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je popoldne opravila nenapovedan nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki je del uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi (GPU), in nad delom uprave kriminalistične policije, so sporočili s policije. Kot smo poročali , so se pojavile obtožbe, da naj bi oblasti vohunile za nekaterimi politiki, ki se v zadnjem času zpogajajo o morebitni sestavi nove vlade.Pooblaščeni skupini je po besedah GPU generalna direktorica policijepojasnila, da bo policija predstavila in dala na vpogled samo tiste podatke, do katerih so upravičeni na podlagi zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. Kljub temu so člani pooblaščene skupine v nadzoru od generalne direktorice policije zahtevali pojasnila o konkretnih operativnih zadevah, ki se niso nanašala na izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov in posredovanje podatkov o vpogledih v evidencah policije za konkretne fizične osebe (nekatere poslance oziroma politike), pri čemer policija nima pravne podlage, da bi članom Knovsa posredovala te podatke.Pri tem je generalna direktorica poudarila, da za policijo ni nedotakljivih oseb, ni pa ne potrdila ne zanikala morebitnega vpogleda katerega koli policista v evidence za določene osebe, morda tudi v času nadzora komisije, saj kot generalna direktorica policije ne more vedeti, ali v tem trenutku kateri od policistov zoper kogar koli izvaja kateri koli zakoniti policijski postopek, npr. prekrškovni, in pri tem seveda osebo preverja v evidencah.Državni sekretar v kabinetu predsednika vladepa je v odzivu prek odvetniške družbe zanikal poročanje nekaterih medijev, da je vzpostavil vohunsko mrežo, prek katere naj bi izvajal pritiske na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.