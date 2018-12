Bo Martina dobila najdražje plesne čeveljce?

Na plesnem podiju se ji je lani pridružil Roman Maček.

Star voziček je neprimeren

Že z neprimernim vozičkom dosega odlične rezultate, kaj bi šele z novim, plesnim!

Sredstva za Martinin plesni voziček se zbirajo na namenskem računu Humanitarnega zavoda Vid, TRR: SI56 0510 0801 0018 831; koda: CHAR, namen: voziček za Martino, sklic: SI00 26102018.



Nov voziček bi jo ponesel po plesišču

7500 evrov bi stal po meri izdelan plesni voziček za Martino.

Da bi dosegla visoko zastavljene cilje, potrebuje nov športni plesni voziček.

V lepi panonski vasici na levem bregu reke Mure, v občini Beltinci, je doma 22-letna. Zaradi cerebralne paralize, posledice možganske poškodbe ob prezgodnjem rojstvu, je že od vsega začetka priklenjena na invalidski voziček. Sama pravi, da ji ta pomaga pri vijuganju skozi življenje. Toda Martina ni dekle, ki bi obupalo nad svojo usodo, ampak je že od mladih nog prava borka. Po osnovni šoli je končala gimnazijo v Ljutomeru, zdaj je uspešna študentka tretjega letnika programa medjezikovno posredovanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg študija aktivno sodeluje v različnih dejavnostih in organizacijah, povezanih z invalidi.Kljub telesni hibi pa zelo rada pleše. Tudi invalidi lahko plešejo lepo, graciozno in usklajeno z uporabo plesnega vozička. Ples ji daje svobodo gibanja in moč izražanja, tako da je že tretje leto aktivna članica Plesnega kluba Zebra, edinega kluba v Sloveniji, ki se pod okriljem Paraolimpijskega komiteja Slovenije ukvarja s športnim plesom na vozičkih. »Ples je zame svoboda telesa in duha. Daje mi možnost izražanja, sprostitev od stresnega vsakdanjika in je tisto nekaj, kar je samo moje in me osrečuje. Sploh pa se zelo prijetno počutim v družbi kolegov iz Plesnega kluba Zebra,« pripoveduje prijazna in vesela Martina.Na plesnem podiju se ji je lani pridružil, s katerim sta se odlično ujela in skupaj kmalu dosegla precej odličnih rezultatov. Postala sta kar trikratna državna prvaka. Udeležujeta se tudi mednarodnih tekmovanj v plesu na vozičkih ter dosegata zavidljive rezultate: na Nizozemskem sta aprila letos osvojila tretje mesto v standardnih plesih in peto v latinsko-ameriških. Martina s soplesalcem Romanom redno trenira ter izboljšuje kondicijo in tehniko, a občutnejši plesni napredek se jima izmika. Martina namreč pleše z neprimernim športnim vozičkom, ki je v bistvu rabljen in zelo star, neustrezno predelan voziček za igranje tenisa. Po meri izdelani plesni vozički, s kakršnimi tekmujejo njuni konkurenti, so dragi in seveda popolnoma prilagojeni plesalcu invalidu. Zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji ne pokriva niti delnih, kaj šele celotnih stroškov nakupa takšnega vozička, čeprav bi to bilo to v veliko podporo invalidnemu dekletu.Martini ni preostalo drugega, kot da začne zbirati denar za nakup »najdražjih plesnih čeveljcev v Sloveniji,« kot sama pravi. Humanitarni zavod Vid ji pomaga kriti tudi vse preostale stroške, ki so povezani z njenim plesnim udejstvovanjem: treningi, tekme, terapije za stimulacijo mišic, gyrotonic vadba, kineziotaping, hidroterapije, terapevtske masaže in podobno, kar pomaga telesu pri nadzorovanju plesnih korakov z vozičkom.Že stroški, povezani s plesom, oblekami, tekmovanji, so velik finančni zalogaj, nakup novega vozička pa so zaenkrat le sanje, a Martini jih lahko uresničimo s skupnimi močmi. Da bi lahko celotni projekt izpeljali in s tem prispevali k njenemu osvajanju novih mest na tekmovanjih, je potrebnih okoli 7500 evrov! Znesek je res visok, a glede na vse, kar bo omogočil in prinesel Martini, je neprecenljiv. »Da bi dosegla visoko zastavljene cilje, potrebujem nov športni plesni voziček, a vrednost po meri izdelanega je zame prevelik finančni zalogaj. Življenje me je obdarilo z energijo, predanostjo, strastjo in vztrajnostjo. Če z menoj delite te občutke, se vam iz srca zahvaljujem za pomoč pri nakupu teh najdražjih plesnih čeveljcev,« je že v naprej hvaležna Martina, ki upa, da se ji bodo s pomočjo ljudi dobre volje uresničile njene plesne sanje!Martina si želi, da bi čim prej zbrala potreben denar. Z Romanom se namreč redno udeležujeta državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj, v zadnjem letu sta tudi na uradni lestvici IPC. »Če bi si lahko privoščila po meri izdelan športni plesni voziček češkega proizvajalca, ki bi bil zame najbolj optimalna izbira glede na moje zmožnosti, bi mi to v tem trenutku pomenilo vse.«