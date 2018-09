Bi radi zaslužili na dan volitev? Preverite, kako

LJUBLJANA – Na prihajajočih lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 18. novembra, lahko zaslužite. Sodelujete lahko v volilnem odboru, ki na volišču vodi glasovanje in na koncu tudi ugotavlja izid volitev. Za to boste dobili tudi plačilo, in sicer po posebnem pravilniku, ki ga sprejme Državna volilna komisija. »Vsak član in namestnik člana volilnega odbora bo prejel 48,00 evrov, predsednik in namestnik volilnega odbora pa 55,50 evra,« so sporočili iz službe za lokalno samoupravo na ministrstvu za javno upravo. Če le niste v sorodu s kandidatom ... Kako se torej pridružiti volilnemu odboru? »Posamezniki, ki bi želeli sodelovati v volilnih odborih, naj se obrnejo na občinsko volilno komisijo v občini, v kateri imajo stalno prebivališče.«



Kdo lahko sodeluje v odboru? »V volilnem odboru lahko sodeluje oseba, ki ji ni bila odvzeta volilna pravica, prvi pogoj pa je seveda polnoletnost. Osebe lahko sodelujejo v volilnih odborih izključno v občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.« Vendar pa je pogoj tudi ta, da član volilnega odbora ne sme biti v sorodu s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti. »Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.« Za vsake volitve novi odbori Na ministrstvu so pojasnili tudi, da se za vsake volitve imenujejo novi volilni odbori. O imenovanju v volilni odbor odloča občinska volilna komisija, kandidati, ki so že sodelovali, pa imajo prednost le v primeru, da je več kandidatov kot mest in da med njimi ni takih, ki so jih predlagale politične stranke ali liste, zastopane v občinskem svetu. V skladu z zakonom imajo namreč njihovi kandidati za imenovanje članov volilnih odborov prednost. Sodelovalo bo več kot 20.000 oseb Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je ta hip evidentiranih 3252 volišč, dobrih 250 več kot na zadnjih državnozborskih volitvah. Na vsakem volišču sedi v volilnem odboru šest oseb, poleg tega bodo občinske volilne komisije imenovale še volilne odbore za predčasno glasovanje. Sklepamo, da bo na rednih lokalnih volitvah v volilnih odborih sodelovalo prek 20.000 oseb, so še sporočili z ministrstva.