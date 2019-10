Bi prodali slovenski parlament? Toliko bi dobili zanj

Slovenski parlament. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Predsedniška palača. FOTO: Jože Suhadolnik

RTV Slovenija. FOTO: Leon Vidic, Delo

Dvorana Stožice. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Stadion Stožice. FOTO: Uroš Hočevar

Kempinski Palace Portorož. FOTO: Kempinski Palace Portorož

Hotel Intercontinental Ljubljana. FOTO: Igor Mali

Ljubljanski grad. FOTO: Tomi Lombar, Delo

Celjski grad. FOTO: Blaž Samec

Ptujski grad. FOTO: Tadej Regent, Delo

Bled z gradom. FOTO: Jure Eržen, Delo

Brezje. FOTO: Marko Feist

Ljubljanska stolnica. FOTO: Marko Feist

LJUBLJANA – Geodetska uprava je pred dnevi objavila nove vrednosti nepremičnin v Sloveniji . Vrednost nepremičnin se je s 123 milijard evrov ob zadnji cenitvi dvignila na 160 milijard evrov. Za nekatere najbolj znane stavbe v državi smo preverili, koliko so po oceni Gursa vredne v primerjavi s prej. Ob predstavitvi novega modela vrednotenja nepremičnin so geodeti namreč pojasnili, da utegnejo biti ocenjene vrednosti nepremičnin ponekod tudi za 50 odstotkov višje.Začnimo s hramom slovenske demokracije. Stavba na Šubičev 4 in Beethovnovi 1, ki se razteza na 7.500 kvadratnih metrov, je po novem vredna 10,985.000 evrov, po stari oceni pa 9,290.360 evrov. Ocenjena vrednost stavbe se je tako dvignila za skoraj 1,7 milijona evrov.Višja je tudi ocenjena vrednost stavbe v križišču Gregorčičeve, Erjavčeve in Prešernove ceste v Ljubljani. Predsedniška palača je po novem ocenjena na 7,944.100 evrov oziroma več kot dva milijona več kot prej, ko je bila ocenjena na 5,897.937 evrov.Stavba na Kolodvorski 2 do 4, kjer ustvarjajo program nacionalne televizije, je po novem vredna 32,464.000 evrov, kar je dobra dva milijona več kot prej (30,326.700 evrov). Stavba čez cesto, kjer ustvarjajo programe nacionalnega radia, pa 7,316.000 evrov, kar je dober milijon več kot prej (6,298.198 evrov).Dvorana Stožice, ki je bila nazadnje prizorišče veselja navijačev ob zmagah naših odbojkarjev, je bila ocenjena na 38,520.519 evrov, ob spremembi modela pa se je njena vrednost povzpela za slabega 1,6 milijona, na 40,168.310 evrov.Tudi nogometni stadion Stožice je po novem vreden več. Ocenjen je bil na 45,849.977 evrov, po novem pa na slabih 900 tisočakov več, in sicer na 46,738.900 evrov.Eden najbolj znanih hotelov pri nas Kempinski v Portorožu je po novem ocenjen na 26,906.000 evrov, pred tem pa je bila njegova vrednost približno 1,2 milijona več, 28,188.186 evrov.Nižja je tudi ocenjena vrednost hotela Intercontinental Ljubljana, in sicer 30,38 milijona evrov, pred tem pa je bil eden najnovejših hotelov ocenjen na 32,349.599 evrov, kar je skoraj dva milijona manj.Ljubljanski grad je bil pred posodobitvijo ocenjen na 7,433.276 evrov. Po novem je razdeljen na dva dela. V novem registru Gursa je pri obeh delih površina dela stavbe enaka, in sicer 5.169 kvadratnih metrov, pri obeh delih je tudi navedena enaka vrednost 2,823.000 evrov.Nekoč dom celjskih grofov je po novem ocenjen na 103.600 evrov, kar je cena majhne garsonjere v Ljubljani. Z novim modelom je grad izgubil približno 22 tisočakov vrednosti (prej 125.332 evrov).Tudi Ptujski grad je po novem ocenjen na manj. Vrednost po Gursu je 1,094.300 evrov, doslej pa sta bila muzej in restavracija gradu ocenjena na 1,279.813 evrov.Blejski grad je bil ocenjen na 1,189.659 evrov, in čeprav ostaja eden najlepših gradov (si upamo reči, da tudi na svetu), je po oceni Gursa njegova nova vrednost 947.270 evrov. Pogled z gradu na spodnji Blejski otok in okolico pa je še vedno neprecenljiv.Ena najbolj znanih cerkva pri nas, bazilika Marije Pomagaj na Brezjah, je bila ocenjena na 342.515 evrov, po novem pa na 313.500 evrov. Sosednji frančiškanski samostan je bil ocenjen na 643.793 evrov, zdaj pa na 468.400 evrov.Nasprotno je stolna cerkev v Ljubljani pridobila pri ocenjeni vrednosti. Če je bila prej ocenjena na 964.829 evrov, je zdaj na milijon in 24 tisočakov.