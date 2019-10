Besede očeta malega Krisa vam bodo na obraz narisale nasmešek

»Ravno Kris bo ta otrok, ki bo pomagal drugim Krisom in tudi njim bomo lahko pomagali. Načrte imamo ostati transparentni, hvaležni. Kot društvo smo nastali, da bi risali nasmehe na obraze otrok, in tako bo naprej,« je dejala Larisa Štoka iz društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki.

LJUBLJANA – Slovenke in Slovenci ste pokazali, kaj lahko storimo, ko stopimo skupaj., mama malega, pravi, da je bil odziv neverjeten in da si nikoli ni mislila, da bo tako: »Pa ne, ker ne bi verjela v ljudi, ampak ker nas je tako malo.« Za 'malega fižolčka', kot ga je poimenovala v oddaji Dobro jutro na 1. programu RTV Slovenija, se je združila vsa Slovenija, povezale so se vse generacije in tako se je na račun nateklo na milijone evrov, še več, kot je bilo treba. Oče otrokaje z nasmeškom dejal: »Sem hvaležen vsem dobrim ljudem. Ni samo naš sin, je od vse Slovenije.«»Za svojega otroka bi vsakdo premikal gore. Nismo premaknili gore, ampak vso Slovenijo,« navdušenja nad dobrimi ljudmi ni skrivala Ana in dodala, da nikoli ne bodo mogli izraziti hvaležnosti vsem ljudem. Celotna akcija je potekala tako bliskovito, da se še niso uspeli povezati s starši, ki so zdravilo, ki ga že težko pričakujejo za Krisa, že prejeli. Postopki so že stekli, čaka jih še kup usklajevanj in papirologije, tudi glede potovanja, saj gre za bolnega otroka. Veliko podatkov o tem, kako bo v Ameriki, še nimajo. Vedo, da jih pošljejo v domačo oskrbo, ko se razmere stabilizirajo, a da mora biti še mesec po prejemu edinega odmerka, nekaj mililitrov čudežnega zdravila, pod strogim zdravstvenim nadzorom. »Kako bo vse potekalo, bomo še videli,« je dejala Ana, ki za svojega sina pravi, da je glede na diagnozo in stopnjo bolezni pravi mali čudež. Že zdajšnje zdravilo mu je namreč zelo pomagalo. Medtem ko je prej nepremičen ležal, je zdaj precej živahen, pa tudi povedati zna, kaj hoče (ali noče), o tem smo se gledalci oddaje lahko prepričali na svoje oči.Matteo je dodal: »Zdaj moramo v Ameriko in to je cilj, ki ga čakamo. In upam, da bo to čim prej.« Na vprašanje voditeljice, kako bo to spremenilo njihova življenja, je z nasmeškom odgovoril: »Spremenilo bo vse. Upam, da bo šel v vrtec, Ana pa nazaj v službo. Da se zadeve malo stabilizirajo.«