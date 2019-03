Barbike ugnale pokovko

Pokovka si je z masko prislužila drugo mesto. FOTOGRAfije: OSTE BAKAL

Tudi letos so pripravili izbor za najboljše skupinske maske.

Študentsko - mladinski klub Klinka je tudi letos poskrbel za bučen in zabaven fašenk v veliki dvorani Pomurskega sejmišča v Gornji Radgoni. Za razgibano pustno vzdušje so skrbeli mlada, sveža in odštekana skupina Koala Voice s svojo mešanico rocka, punka, disca in popa, pa vsem dobro znani rockerji Big Foot Mama, ki so publiko spravili na noge s svojimi hiti, in najbolj poskočna slovenska skupina Kingston, ki so poskrbeli za poskočen zaključek noči, ta je bil pravzaprav že kar v zgodnjih jutranjih urah.Zbrale so se maske vseh barv in oblik – miške in mačke, pajki in Indijanci, pokovka ter serija barbik in kenov. Tudi letos so pripravili izbor za najboljše skupinske maske. Tretjo nagrado so prejeli pajki, drugo pokovka, prva nagrada pa je šla v roke barbik.Kot nam je povedala ena izmed organizatork, predsednica NO ŠMK Klinka, so imeli organizatorji veliko dela, a »smo zelo veseli, da smo spet pripravili enkraten fašenk, ki si ga bo zapomnilo več kot 1000 obiskovalcev, ne le iz Gornje Radgone in okolice, temveč tudi iz drugih koncev Slovenije in sosednje Avstrije«.