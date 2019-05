Barbaro slovenski duhovnik spolno zlorabil pri 11 letih

Spolna zloraba otrok. FOTO: Shutterstock

LJUBLJANA – Civilna iniciativa Dovolj.je je v treh mesecih delovanja prejela prijave zoper 15 različnih duhovnikov z imeni in priimki in dve anonimno brez navedbe duhovnika. Kot je povedal član iniciative, je bilo prijav za 25 žrtev, ki so bile v času spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem tudi mladoletne.Križanič, sicer stalni diakon in pomočnik direktorja bežigrajskega centra za socialno delo, je pojasnil, da je bilo starih primerov 12, novih pa 13. Med zlorabljenimi žrtvami jih je bilo 14 moškega in 11 ženskega spola, v času zlorabe je bilo 15 oseb mladoletnih, je dejal in dodal, da je bilo največ žrtev v Ljubljani, in sicer pet.Do sedaj je iniciativa vložila kazenske ovadbe zoper sedem duhovnikov, je povedal Križanič, ki v okviru iniciative vodi skupino za sprejem žrtev, ter napovedal, da bo oktobra začela delovati skupina za pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki jo bosta vodila dva priznana terapevta.Prvič je javno spregovorila tudi žrtev spolne zlorabe, ki se je odločila za to predvsem, da opogumi vse žrtve in jim pove, da »niso več sami in da so tukaj ljudje, ki jih razumejo«. Stara je bila 11 let, ko jo je, kot je dejala, kot deklico spolno zlorabil duhovnik. To se je tako zarezalo v njeni psihi, da je morala poiskati psihoterapevtsko pomoč.Pred kratkim je izvedela, da se je cerkveni postopek zaključil brez sankcij za storilca, ki po njenih navedbah še vedno prihaja v stik z mladoletniki, kar jo najbolj boli. Ker jih želi zaščititi, je razkrila njegovo ime. »To je pater,« je dejala. Prša je bil letos sprejet v Škofijo Murska Sobota.Zgodbi žrtev spolnih zlorab sta se nanašali na duhovnika, ki je zdaj upokojen, in, člana misijonske družbe lazaristov. Zoper slednjega so na iniciativi podali štiri prijave zaradi spolne zlorabe, je dejal lazarist. V nadaljevanju je citiral papeža, ki že vse od leta 2013 jasno opredeljuje spolne zlorabe znotraj Cerkve kot enega najhujših udarcev njene verodostojnosti.