Avstrija sporočila svojo odločitev glede Mlinarjeve

Iz vrst strankeso sporočili, da bo dr.v ponedeljek prevzela odločbo ministrstva za notranje zadeve in z zaprisego postala državljanka Republike Slovenije. Tudi odločitev avstrijske vlade je bila pozitivna, tako da bo Mlinarjeva državljanka obeh držav.Ko bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije, bodo o tem obvestili predsednika vlade, ki bo nato lahko državnemu zboru (DZ) poslal predlog za imenovanje za novo ministrico službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Pričakujejo, da bo zaslišanje kandidatke v DZ že v prihodnjem tednu.SAB je predlagal Mlinarjevo za ministrico, vendar se je zapletlo pri pridobivanju državljanstva. Bratuškova je takrat povedala: »SAB je poiskal najboljšo možno kandidatko. V Bruslju ima veliko izkušenj in povezav. Prepričani smo, da bo lahko s tem ogromno naredila na tem ministrstvu.«