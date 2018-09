Aviratek, preizkus za telo in duha

Aviratek povezuje druženje, pristno pustolovščino in dobrodelnost.

Tekmovalke v peni Fotografiji: Aviratek

Udeleženci bodo morali na razdalji osmih kilometrov premagati pristne in zanimive ovire, postavljene na poljskih in gozdnih poteh v okolici Šentvida pri Stični. Aviratek je namenjen odraslim in polnoletnim osebam, za najmlajše pa bo organiziran mini Aviratek s tremi prilagojenimi poligoni v dolžini 300 ali 600 metrov in tri kilometre.Na progi, speljani po mokrih in blatnih poljskih in gozdnih poteh, bodo organizatorji postavili najrazličnejše ovire – zabavne, zahtevne pa tudi zahrbtne. Vseh bo 20, izdelane pa bodo iz naravnega materiala, kot so bale slame, lesene piramide, hlodovina in podobno.Rdeča nit Avirateka je dobrodelnost. Letos bodo zbrana sredstva namenili Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. V zavodu delujejo prilagojen vrtec, osnovna šola ter srednja poklicna šola za gluhe in naglušne otroke, otroke z govornimi in jezikovnimi napakami ter otroke s težjimi oblikami avtizma. V minulih petih letih se je vpis v vrtec, osnovno šolo in srednjo šolo povečal za 100 odstotkov, tako da je zdaj skupaj vpisanih že 330 otrok. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali opremiti novo učilnico, saj državi žal ne uspe zagotoviti sredstev za osnovne naložbe, ki bi predšolskim otrokom ter osnovnošolcem in srednješolcem omogočile dostojne učne razmere.Ob dogodku bo potekala tudi dobrodelna dražba, na kateri se bodo udeleženci lahko potegovali za dres našega izvrstnega kolesarja. Prireditev podpirajo tudi slovenski skakalci in letalci, natančnejeinOrganizatorji so poskrbeli, da bo zabavno tudi po Avirateku. Po teku in dobrodelni dražbi so namreč pripravili še Oktoberfejst, na katerem se boste ob dobri pijači in jedači zabavali tudi ob ritmih ansambla Pogum.Prijave na tek s premagovanjem zanimivih ovir lahko udeleženci opravijo na spletni strani www.aviratek.si.