Arso izdal opozorilo, poglejte, kaj nam grozi

Dež bo zajel vso državo

V nedeljo izboljšanje

Temperature, ki nas čakajo. FOTO: Arso

LJUBLJANA – Napovedana sprememba vremena je pred vrati. Danes bo po napovedih pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.Ponoči se bo postopno pooblačilo, v soboto zjutraj bo predvsem v severnih in ponekod v zahodnih krajih začelo deževati. Sprva lahko kje tudi zagrmi. V soboto zjutraj in dopoldne bodo zlasti na območju zahodne, severne in osrednje Slovenije mogoči krajevni nalivi, zaradi katerih bodo lahko hitro porasli hudourniški vodotoki, je zapisala agencija za okolje (Arso) v opozorilu.V soboto bo oblačno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem od 17 do okoli 20 stopinj Celzija. Dopoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal severovzhodnik, ob morju pa bo še pihal jugo. Popoldne bo dež od severovzhoda počasi slabel, okoli poldneva bo na Primorskem začela pihati zmerna burja. Ohladilo se bo, popoldanske temperature bodo le od 10 do 13, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.V noči na nedeljo bo dež povsod ponehal. V nedeljo se bo začelo jasniti, več oblačnosti bo predvsem na severovzhodu. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. V ponedeljek zjutraj in dopoldne bo ponekod prehodno deževalo, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.